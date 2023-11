Primetime-Check

Wie lief es diesmal für «Wer wird Millionär?» und «Hochzeit auf den ersten Blick», während der Loriot-Themenabend im Ersten stark auftrumpfte?

Das Erste sicherte sich in der klassischen Zielgruppe mit dem Loriot-Themenabend den Primetime-Sieg. Die Dokuund der Filmklassikererreichte 0,74 und 0,58 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, sodass hervorragende Marktanteile von 12,7 und 13,4 Prozent heraussprangen. Insgesamt schalteten 5,16 und 3,85 Millionen Menschen ein, die Marktanteile wurden auf 18,8 und 18,7 Prozent beziffert.Diese Reichweiter übertraf lediglichmit 5,67 Millionen Zuschauern. Der ZDF-Krimi sorgte für 20,6 Prozent Marktanteil.underreichten im Anschluss 4,15 und 1,79 Millionen Zuschauer und 17,1 und 11,3 Prozent. Beim jüngeren Publikum verzeichnete das ZDF um 20:15 Uhr 7,9 Prozent, die Nachrichten kamen auf 9,2 Prozent und um 22:15 Uhr sank das Ergebnis auf 5,3 Prozent.Erfolgreichstes Programm im Privatfernsehen wurde. Das RTL-Quiz konnte die guten Werte der vergangenen beiden Wochen aber nicht halten und rutschte auf 2,79 Millionen Zuschauer und 12,5 Prozent in der Zielgruppe zurück.lief mit 2,44 Millionen und 11,7 Prozent gut.sorgte mit einer dreistündigen Ausgabe für 0,83 Millionen VOX-Zuschauer und gute 7,6 Prozent. RTLZWEI sendete eine neue-Ausgabe, die 0,50 Millionen abholte. Bei den Umworbenen standen sehr gute 4,8 Prozent Marktanteil zu Buche.erreichte im Anschluss 0,35 Millionen und 4,0 Prozent.Sat.1 überzeugte mit1,34 Millionen Zuschauer zum Einschalten – 60.000 mehr als in der Vorwoche. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe stieg an auf tolle 8,5 Prozent.spülte 0,75 und 0,57 Millionen Zuschauer zu ProSieben. Die Doppelfolge generierte 7,8 und 6,5 Prozent in der Zielgruppe.enttäuschten mit nur noch 0,37 und 0,30 Millionen Zuschauern ab 21:07 Uhr. Der Unterföhringer Sender musste sich mit 5,2 und 4,6 Prozent begnügen. Kabel Eins setzte aufund markierte 0,71 Millionen Zuschauer und 4,4 Prozent in der Zielgruppe.