Silbereisen und Schöneberger laden zu Weihnachtsshows im Ersten

TV-News

Mit «Alle singen Weihnachten» und «Verstehen Sie Spaß?» stimmt Das Erste auf das Weihnachtsfest ein. Wie es mit Florian Silbereisen im neuen Jahr längerfristig weitergeht, ist aber unklar.

Bevor die ARD die Frage nach der Zukunft von Florian Silbereisen beim Sender geklärt hat, kündigte der öffentlich-rechtliche Senderverbund für Montag, den 18. Dezember, eine weitere Show mit dem Schlagerstar an. Bereits am 2. Dezember feiert Das Erste «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» ( Quotenmeter berichtete ). Am Montag vor Heiligabend kommt es wie im vergangenen Jahr zuWie es mit Silbereisen und der blauen Eins künftig weitergehen wird, steht allerdings in den Sternen. Wie die ‚Mitteldeutsche Zeitung‘ berichtete, sind die Vertragsverhandlungen zwischen der ARD und dem Entertainer verschoben worden, obwohl Silbereisens Vertrag zum Jahresende ausläuft. Der Rundfunkrat sollte am Montag über die Vertragsmodalitäten beraten, doch die Sondersitzung wurde aufgrund zu vieler Krankmeldungen im Gremium abgesagt und auf Anfang Dezember verschoben. Im neuen Jahr wird es dennoch zur traditionellen-Ausstrahlung kommen. Durch einen separaten Einzelvertrag ist die Aufführung im Berliner Velodrom gesichert.Silbereisen ist derweil nicht der einzige prominente Name, der im Ersten kurz vor dem Fest der Liebe zu einem Weihnachtsevent lädt. Auch Barbara Schöneberger präsentiert am Samstag, 16. Dezember, um 20:15 Uhr unter dem Motto „All I Want For Christmas Is Spaß!“ eine festliche Weihnachtsausgabe von. Wie bei Silbereisens «Adventssingen» hält sich Das Erste mit genaueren Details zur SWR-Sendung aber noch zurück.