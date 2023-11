Emmy Awards Mitte Dezember

US-Fernsehen

Neben den Teilen der Daytime Awards sollen auch die anderen Preisverleihungen stattfinden.

Die amerikanische Fernsehbranche ist optimistisch, dass der Schauspielerstreik in den nächsten Wochen beigelegt werden kann. Die National Academy of Television Arts & Sciences plant ein großes Emmy-Wochenende im Dezember und hofft, dass die Daytime Emmys Teil der Feierlichkeiten sein werden.Es ist noch nicht bekannt, wann die Verleihung des Daytime Emmy Awards, der im Juni auf CBS ausgestrahlt werden sollte, stattfinden wird. CBS und NATAS hatten keine weiteren Informationen darüber, wann die Veranstaltung durchgeführt werden könnte; NATAS teilte lediglich mit, dass "Informationen über weitere Daytime Emmy Awards bekannt gegeben werden können".Donnerstag, 14. Dezember:Privates Mittagessen der Ehrengesellschaft und der neuen MitgliederSamstag, 16. Dezember, 12.00 Uhr:Mittagessen anlässlich der Verleihung der Daytime Creative Arts & Lifestyle Emmy AwardsSamstag, 16. Dezember, 20.00 Uhr:Dinner zur Verleihung der Children's & Family Creative Arts Emmy AwardsSonntag, 17. Dezember, 17.00 Uhr:Verleihung der Children's & Family Emmy Awards und Kuratoren-Gala"Wir freuen uns, erneut Autoren, Schauspieler und andere Kreative zu ehren, die ein Publikum aller Altersgruppen inspirieren und unterhalten", so Adam Sharp, Präsident und CEO von NATAS. "Wir freuen uns auf ein unterhaltsames Wochenende, das die erstaunliche Vielfalt der Inhalte zeigt, die das Leben der Zuschauer verändern.Sharp weiter: "Einige der für den Children's & Family Emmy nominierten Programme befinden sich noch im Streik. NATAS begrüßt die nominierten Leistungen der SAG-AFTRA-Mitglieder, die an diesen Programmen mitgewirkt haben, erkennt aber an, dass es für diese Mitglieder einen Verstoß gegen die Streikregeln der Gilde darstellt, ihre Nominierungen für bestreikte Arbeiten zu bewerben oder zu veröffentlichen. SAG-AFTRA-Mitgliedern wird dringend empfohlen, sich jederzeit an die Streikregeln zu halten. NATAS hofft weiterhin auf eine faire Einigung im Vorfeld der Preisverleihungen. Die Preisverleihungen selbst werden im Rahmen separater, nicht-dramatischer Vereinbarungen stattfinden, die nicht unter den Streikbefehl fallen. NATAS wird die Formate der Preisverleihungen gegebenenfalls ändern, um die verbleibenden Streikverpflichtungen der Mitglieder der Gilde zu respektieren".