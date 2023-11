3 Quotengeheimnisse

Ein mit der goldenen Lola ausgezeichneter Film geht unter, RTLZWEI und Sat.1 sprengen derweil ihre Quoten.

Das Drama mit Helena Zengel räumte beim Deutschen Filmpreis ab, über fünf Millionen Menschen verfolgten die Free-TV-Premiere im Jahr 2021 im ZDF . Nun lief der Spielfilm in der Nacht auf Dienstag und sprengte das System: Nur 0,20 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf wahrlich schlechte 4,4 Prozent. Bei den unter 50-Jährigen floppte die Produktion mit 0,01 Millionen und nur 0,9 Prozent Marktanteil.Es ist fraglich, wieso RTLZWEI seine erfolgreiche Programmierung selbst in die Luft jagt: Mit «X-Factor: Das Unfassbare» startete man erfolgreich in den Sonntag, 5,0 und 5,7 Prozent Marktanteil wurden erreicht. Zwei Stunden zwischendurch folgten aber lästige Clips, die nur 0,02 und 0,01 Millionen Zuschauer erreichten. Die erste Folge hatte noch 0,01 Millionen Werberelevante und 1,4 Prozent, mit 0,00 Millionen konnte man ab 8:15 Uhr sogar 1,7 Prozent erzielen. «X-Factor» ging dann natürlich nur mit grausamen 1,7 Prozent weiter, berappelte sich danach auf 3,5 und 4,7 Prozent.Selbst bei der Quotenermittlung zählt jede Sekunde, vor allem möchte die ProSiebenSat.1-Gruppe auch gerne Geld verdienen. Bei den Umworbenen ist diese Doku-Soap aber am Samstag so unbeliebt, dass Kabel Eins den Sender übertrumpft. Wenn Sat.1 dann zwischen 16.00 und 18.00 Uhr gerade einmal 80.000 Umworbene anzieht, ist das bitter. Vorerst will man aber am Programm festhalten – und damit auch an grausigen Marktanteilen in Höhe von 3,3, 2,8 und 2,3 Prozent.