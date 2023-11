Amazon enthüllt «The Boys»-Bilder

US-Fernsehen

Es gibt neue Bilder von Billy Butcher und Homelander, die in der vierten Staffel auftauchen.

Prime Video hat erste Bilder von Billy Butcher, dargestellt von Karl Urban, und Homelander, dargestellt von Antony Starr, aus der kommenden vierten Staffel vonveröffentlicht, nachdem die Fans im explosiven Staffelfinale von «Gen V» die Überraschungsauftritte von Butcher und Homelander zu sehen bekamen. Die Emmy-nominierte Erfolgsserie wird 2024 zurückkehren und exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit ausgestrahlt.«The Boys» ist eine witzige und respektlose Betrachtung dessen, was passiert, wenn Superhelden - die so beliebt wie Prominente, so einflussreich wie Politiker und so verehrt wie Götter sind - ihre Superkräfte missbrauchen, anstatt sie für das Gute einzusetzen. Die Jungs, eine Gruppe von Selbstjustizlern, wollen die korrupten Superhelden stoppen und setzen ihre heldenhafte Suche fort, um die Wahrheit über die Sieben und Vought aufzudecken - das Multimilliarden-Dollar-Konglomerat, das die Superhelden verwaltet und ihre schmutzigen Geheimnisse vertuscht. Es ist der Kampf der scheinbar Machtlosen gegen die Supermächtigen.«The Boys» basiert auf dem New York Times-Bestseller-Comic von Garth Ennis und Darick Robertson, die auch als ausführende Produzenten fungieren, und wurde von Eric Kripke, dem ausführenden Produzenten und Showrunner, entwickelt. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn und Michaela Starr fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. «The Boys» wird von Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit Kripke Enterprises, Original Film und Point Grey Pictures produziert.