«The Taste» ist zurück auf dem gewohnten Kurs

Die Frühjahrsstaffel lief unterdurchschnittlich schwach. Auch in den ersten beiden Wochen der aktuellen Staffel hatte man noch etwas Probleme, doch nun geht es zurück zu alten Werten.



stand am gestrigen Abend ganz unter dem Motto „Zurück in die Schule“. Gastjurorin Cornelia Poletto, wollte dass die Teams Löffel passend zu den Fächern Geschichte, Chemie, Mathematik und Kunst kreierten. Beim Entscheidungskochen stand am Ende zudem der „Wunschtag in der Schulkantine“ an. Das Solokochen bewerteten die Teamchefs Tim Raue, Frank Rosin, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann.In der Vorwoche war das Format auf 0,96 Millionen Zuschauer und annehmbare 3,8 Prozent zurückgefallen. Für die 0,38 Millionen Jüngeren ging es auf knapp überdurchschnittliche 6,7 Prozent abwärts. Nun stellte sich die Frage, ob sich dieser Abwärtstrend fortsetzte oder hauptsächlich auf die große Fußball-Konkurrenz in der Vorwoche zu schieben war. Tatsächlich erholte sich das Format wieder und steigerte sich zudem deutlich auf 1,27 Millionen Fernsehende, was eine hohe Quote von 5,8 Prozent zur Folge hatte. Auch die 0,52 Millionen Umworbenen schoben sich nun mit starken 10,7 Prozent erstmals wieder in den zweistelligen Bereich.Kabel Eins überzeugte mit dem Sportdrama0,63 Millionen Interessenten zum Einschalten, was in soliden 2,7 Prozent Marktanteil resultierte. Die 0,25 Millionen Werberelevanten landeten bei überzeugenden 4,8 Prozent. Es folgte die Komödie, welche bei einem Publikum von 0,28 Millionen Menschen noch bei passablen 2,6 Prozent lag. Die 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen kletterten auf hohe 5,1 Prozent.