ProSieben zeigt «TBBT» gegen «PBB»

Außerdem überschneidet sich «The Masked Singer» massiv mit «Promi Big Brother».

Während im vergangenen Jahr die Sat.1-Realityshowdurch eine regelmäßige Ausstrahlung um 22:15 Uhr für eine ausgeprägte Gewohnheit sorgte, sind in diesem Jahr die Startzeiten bunt gemischt (Quotenmeter berichtete). Nun hat der Bällchensender weitere Sendetermine genannt. Am Samstag, 25. November, startet «PBB» um 23:30 Uhr. Die späte Sendezeit ist vor allem der Konkurrenz des ZDF geschuldet, wo sich am selben Abend Thomas Gottschalk von der «Wetten, dass…?»-Bühne verabschiedet. Dies führte auch bei ProSieben zur einmaligen Verschiebung vonauf den Sonntagabend.An jenem 26. November ist auch das Sat.1-Herbsthiglight eingeplant, wodurch es zu Überschneidungen der jeweiligen Aushängeschilder der beiden Schwestersender kommt. «The Masked Singer» ist bis 23:25 Uhr eingeplant, während «Promi Big Brother» bereits um 22:15 Uhr eingeplant ist. Überschneidungen dürfte es somit auch in den Wochen danach geben, denn ProSieben zeigt sonntags das ebenso ausgedehnte Quiz «Wer stiehlt mir die Show?».Andernorts funktioniert die strategische Programmplanung besser. Montags und dienstags ist die Sat.1-Show um 20:15 Uhr gesetzt. ProSieben verzichtet ab dem 21. November auf Neuware an jenem Abend. Gegen die erste «PBB»-Dienstagssendung zeigt die rote Sieben die Clipshow. Eine Woche später hat man die Ausstrahlung von fünf-Folgen der achten Staffel angekündigt. Die US-Sitcom ist derzeit für den Montagabend nach «Young Sheldon» und «Die Simpsons» eingeplant, die sich zum 27. November aber aus dem Programm verabschieden. Reportagen mit Jenke von Wilmsdorff übernehmen den Sendeplatz. «TBBT» wird am 28. November fortgesetzt – allerdings mit einem Fehler.Am 20. November endet die Montagsausstrahlung mit der Folge „Es muss Liebe sein“ (Staffel 8, Folge 8). Am 28. November geht es aber nicht mit der neunten Episode der achten Staffel weiter, sondern mit „Der Champagnerpakt“, der zehnten Folge. „Eine Urne für Leonard“ fehlt bislang in der Auflistung.