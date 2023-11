Kein «The Good Doctor»-Spin-Off

US-Fernsehen

Die neue Serie «The Good Lawyer» mit Felicity Huffman wird nicht in Serie gehen.

Der Fernsehsender ABC hat entschieden, dass der Backdoor-Pilotnicht weitergeführt wird. Die neuen Charaktere wurden von Kennedy McMann und Felicity Huffmann in einer Episode der sechsten Staffel von «The Good Doctor» gespielt. Sony Pictures Television und ABC Signature haben beschlossen, die Serie gemeinsam zu produzieren.Shaun wird von Bob Patton verklagt, einem Mann, dem er die Hand amputiert hatte, nachdem Shaun und Park Bob und dessen Schwester nach einem Autounfall gefunden hatten; Bob behauptet, die Amputation sei unnötig gewesen, und Park äußert eigene Bedenken. Glassman verweist Shaun an die befreundete Anwältin Janet Stewart, doch Shaun entscheidet sich für Joni DeGroot, eine Anwältin in Janets Kanzlei, die an einer Zwangsstörung leidet, die Jonis Fähigkeit, als Anwältin zu praktizieren, einschränkt.Trotz des Rates von Janet und Glassman, einen Vergleich zu schließen, beschließt Shaun, vor Gericht zu gehen. Shaun erklärt, dass er viele Ähnlichkeiten darin sieht, wie die Menschen Joni und ihn wahrnehmen. Trotz des holprigen Starts nutzt Joni Bobs Zeugenaussage zu ihrem Vorteil, indem sie seinen Mangel an Reue für die Verursachung des Unfalls entlarvt. Shaun sagt über seine Entscheidung zur Amputation und seine Vergangenheit aus, was zu einem Sieg für Shaun führt und Joni Janets Respekt einbringt. Joni erzählt Shaun, dass ihre Zwangsstörung in jungen Jahren durch den Tod ihres Vaters ausgelöst wurde und dass ihre Familie zerrissen wurde, bevor Janet eingriff, um sie zu retten, was Joni dazu inspirierte, Anwältin zu werden. Nach dem Prozess untersuchen Shaun und Joni Bobs Hand, um festzustellen, ob er medizinisch korrekt gehandelt hat - ein Test, den er zu einem früheren Zeitpunkt des Prozesses abgebrochen hatte, um die Ergebnisse nicht der Staatsanwaltschaft während der Beweisaufnahme mitteilen zu müssen.