Peacock trennt sich von 50 Mitarbeitern

Vermischtes

Die Verantwortlichen von NBCUniversal haben einen Stellenabbau angekündigt.

Bei Peacock werden zahlreiche Stellen in den Bereichen Marketing, Unterhaltung und Anzeigenverkauf gestrichen. Nach Informationen des Branchenportals „Variety“ gehen die meisten Entlassungen auf das Konto von Shannon Willett. Die Entscheidung, sich von Mitarbeitern zu trennen, sei nicht Teil der Kostenreduzierung, sondern eine Überarbeitung der Struktur.Unter Willett wird das Peacock-Marketingteam in fünf Geschäftsbereiche aufgeteilt: Brand Creative and Marketing; Title Creative and Marketing; Marketing Strategy, Planning, Analysis and Performance Media; Growth and Lifecycle Marketing; und Publicity, Events and Talent Engagement."Wir haben von vielen von Ihnen und unseren Partnern gehört, dass unsere Struktur zu komplex war, und wir sind zuversichtlich, dass dieser gestraffte Ansatz uns helfen wird, unsere Prozesse zu vereinfachen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und uns eine größere Bandbreite an Marketingkompetenzen zu bieten, damit wir lernen und in unserer Karriere wachsen können", sagte Willett in einem Memo an die Mitarbeiter, in dem er die Umstrukturierung am Donnerstag ankündigte.