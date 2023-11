Joyn zeigt erste «Promi Big Brother»-Bilder vorab

TV-News

Kommenden Freitag präsentieren Marlene Lufen und Jochen Schropp einen Rundgang durch das «PBB»-Set und enthüllen weitere Kandidaten.

Zehn Tage vor dem Staffelstart vonstehen bislang erst fünf Teilnehmer fest: In den berühmten TV-Container ziehen Yeliz Koc, Patricia Blanco, Dilara Kruse, Dominik Stuckmann und Peter Klein. Darüber hinaus ist inhaltlich über die elfte Runde noch recht wenig bekannt. Los geht es am 20. November um 20:15 Uhr in Sat.1 , der auf Joyn angebotene 24-Stunden-Livestream startet am Samstag, 18. November um 18:00 Uhr. Wie nun bekannt wurde, wird die Streaming-Plattform bereits einen Tag zuvor erste Bilder vom neuen Set liefern.In der Live-Sendungsollen die „letzten Geheimnisse“ vor dem Start der neuen Staffel enthüllt werden, wie Joyn mitteilte. Die Show wird am Freitag, 17. November, um 11:00 Uhr kostenlos und exklusiv auf Joyn ausgestrahlt. Marlene Lufen und Jochen Schropp melden sich darin aus dem neuen «PBB»-Haus.Darüber hinaus werde man auch weitere Bewohner vorstellen. Derzeit läuft auch noch das Voting von «Promi Big Brother – Die Penny Challenge», das am vergangenen Dienstag gestreamt wurde. Darin kämpften zahlreiche Influencer und Reality-Persönlichkeiten um ein Ticket, um an der Show teilzunehmen. Das Ergebnis des Votings soll in der Countdown-Show aufgelöst werden. Produziert wird «Promi Big Brother – Der Countdown» wie die Muttersendung von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.