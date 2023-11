Mord-Doku bei HBO feiert Premiere

US-Fernsehen

Am 4. Dezember wird man sich mit Chuck und Carol beschäftigten.

Die dreiteilige HBO Original Dokumentarserie, produziert und inszeniert von Jason Hehir («The Last Dance») und produziert in Zusammenarbeit mit The Boston Globe, wird am Montag, 4. Dezember, um 21:00 Uhr ausgestrahlt, gefolgt von den Episoden zwei und drei, die an den darauffolgenden Montagen zur gleichen Zeit gesendet werden. Die Serie erforscht den anhaltenden, schmerzhaften Tribut, den der Fall Stuart für die beteiligten Familien und die Rassenbeziehungen in Boston gefordert hat, und zeigt, wie eine Gemeinschaft im Eifer des Gefechts brutalisiert werden kann.Am 23. Oktober 1989 setzt Charles "Chuck" Stuart einen verzweifelten Notruf ab und berichtet, dass er und seine schwangere Frau Carol, ein weißes Paar, von einem Schwarzen im Bostoner Stadtteil Mission Hill angeschossen wurden. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen erweisen sich als Blitzableiter für die Stadt und entfachen jahrzehntealte rassistische Spannungen und brutale Angriffe inmitten eines medialen Feuersturms.Nachdem Carol in dieser Nacht ihren Verletzungen erlegen ist, ruft der Bostoner Bürgermeister Raymond Flynn eine stadtweite Fahndung nach dem Mörder aus. Als auch das Baby von Carol und Chuck nur wenige Tage nach seiner Geburt stirbt, rücken die Morde noch stärker ins Rampenlicht. Als die überwiegend schwarzen und lateinamerikanischen Bewohner des Bostoner Stadtteils Mission Hill von aggressiven Razzien, "Stop and Frisk"-Durchsuchungen und fragwürdigen Polizeitaktiken betroffen sind, zerbricht das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen den Bewohnern und der Bostoner Polizei. Angeheizt durch den Medienrummel und die schwelenden Spannungen sowie durch die Skepsis der schwarzen Gemeinde und einiger Pressevertreter hinsichtlich des Wahrheitsgehalts von Chucks Geschichte gerät die Polizei zunehmend unter Druck, den Fall zu lösen, und Boston verwandelt sich in ein Pulverfass, als die Suche nach einer Verhaftung einen kritischen Punkt erreicht.