Netflix investiert eine Milliarde in Australien

Inzwischen zieht das Streaming-Unternehmen positive Bilanz.

In den vergangenen vier Jahren (2019-2023), in denen Netflix der australischen Kommunikations- und Medienbehörde (ACMA) die Investitionen gemeldet hat, hat Netflix über eine Milliarde australische Dollar in neue australische und auf Australien bezogene Netflix-Filme und -Sendungen investiert. Darin enthalten sind über 500 Millionen Dollar für neue Programme für Kinder und junge Erwachsene und über 450 Millionen Dollar für neue Dramen für Erwachsene.Die Investitionen von Netflix in Australien sind nicht neu. „Wir haben 2014 unsere erste lokale Serie «Mako Mermaids» in Auftrag gegeben und sind stolz darauf, dass wir in diesem Jahr in über 80 neue Filme und Serien investiert haben, die in Australien gedreht wurden. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Netflix für australische Geschichten und unsere Anerkennung für die erstklassige Produktionsinfrastruktur, die unser Land zu bieten hat“, so das Streamingunternehmen.Das Unternehmen hat die Verfilmung des kultigen australischen Romans «Boy Swallows Universe» von Trent Dalton, die Kinder-Animationsserie «Eddie's Lil' Homies» in Zusammenarbeit mit NITV und der Australian Children's Television Foundation (ACTF) und das Outback-Drama «Desert King» angekündigt. Der Fan-Liebling «Heartbreak High» kehrt für eine weitere Staffel zurück und Tony Ayres Productions wird Jane Harpers «The Survivors» als Serie adaptieren.