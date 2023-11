«How We Get Free» feiert Premiere

US-Fernsehen

Der Film folgt der Mission einer Frau, das System der Bargeld-Kaution abzuschaffen.

Der HBO Original Dokumentarfilm, unter der Regie von Geeta Gandbhir und Samantha Knowles («Black and Missing») und produziert von der New York Times und Multitude Films, wird am Dienstag, den 14. November um 21:00 auf HBO ausgestrahlt und ist auf Max als Stream verfügbar.Der halbstündige Dokumentarfilm folgt der Aktivistin Elisabeth Epps, die sich für die Abschaffung des Systems der Kautionszahlungen in Colorado einsetzt. Inspiriert von einem Artikel in der New York Times und über einen Zeitraum von zwei Jahren gefilmt, verfolgt der Dokumentarfilm Epps' Bemühungen als Gründerin und Geschäftsführerin des Colorado Freedom Fund, eines kommunalen Kautionsfonds, der sich gegen die Kriminalisierung von Armut einsetzt. Für Epps ist diese Arbeit eine persönliche Angelegenheit. Da sie selbst einige Zeit im Gefängnis verbracht hat, wo sie Zeuge der Bedingungen und Ungerechtigkeiten wurde, engagiert sie sich leidenschaftlich für diese Arbeit. Während Epps ihre Tage und Nächte damit verbringt, mit Tausenden von Barschecks in der Hand durch Denver zu fahren, um Untersuchungshäftlingen zu helfen, gewinnt sie einen unwahrscheinlichen Unterstützer: Denver County Sheriff Elias Diggins.Obwohl Epps und Diggins in vielen Fragen des Strafrechtssystems unterschiedlicher Meinung sind, sind sie sich über die schädlichen Auswirkungen von Bargeldkautionen einig. Nach jahrelangem Aktivismus an der Basis und vor dem Hintergrund der Rassenwahlen 2020 stellt sich Epps einer neuen Herausforderung: Sie kandidiert als Abgeordnete für den US-Bundesstaat, um die Politik zu verändern.