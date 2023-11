Johannes Wimmer verlässt «NDR Talk Show»

TV-News

Nach etwas mehr als einem Jahr verabschiedet sich der Mediziner und TV-Moderator von der Talkshow. Wem Bettina Tietjen künftig zur Seite gestellt wird, ist noch nicht bekannt.

„Für mich ist es nicht nur eine große Ehre, jetzt ein Teil des Moderationsteams sein zu dürfen, es ist auch ein kleiner Fernsehtraum, der da wahr wird“, sagte Johannes Wimmer vor 14 Monaten, als bekannt wurde, dass er Jörg Pilawa bei derersetzen würde. Rund anderthalb Jahre später ist dieser Traum ausgeträumt, denn wie der NDR am Montag bekannt gab, verabschiedet sich Wimmer schon in dieser Woche von der Talksendung. Am 17. November führt er das letzte Mal an der Seite von Bettina Tietjen durch die Sendung im NDR Fernsehen. Durch die übrigen Ausgaben des Jahres führen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.Einen allerletzten Auftritt hat Wimmer am 29. Dezember, wenn er mit Tietjen, Schöneberger und Meyer-Burckhardt sowie Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo durch die moderierte Best-of-Ausgabeführen wird. Ein Nachfolger Wimmers ab 2024 wird der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.„Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin“, erklärt Johannes Wimmer zu seinem Abschied.