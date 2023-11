«Die Beet-Brüder» bleiben Spitze

Quotennews

Klammern wir die News-Formate aus, holen sich «Die Beet-Brüder» erneut den Titel "Beste Reichweite der Privaten".

Das VOX-Formatist nach den Leistungen der letzten Wochen zweifelsohne kein Geheimtipp mehr. Satte 1,89 Millionen Zuschauer bescheren der Garten-Soap kurzerhand die beste Reichweite auf dem privaten Markt in Sachen Gesamtreichweite. Einzigkann als News-Sendung mit 2,27 Millionen Zuschauern mehr Reichweite aufweisen, wird jedoch an dieser Stelle vernachlässigt. Der Marktanteil bei VOX liegt ab 19:10 Uhr damit bei starken 7,6 Prozent. Doch hört VOX mit den überzeugenden Sonntags-Leistungen nicht auf.kommen bereits ab 18:10 Uhr auf 1,48 Millionen Zuschauer und damit den vierten Platz im Ranking, Marktanteil 7,2 Prozent.schafft es in der Primetime auf 1,31 Millionen Fernsehzuschauer und sichert der roten Kugel damit den fünften Platz (Marktanteil: 5,7 Prozent), Platz sechs geht ebenfalls an VOX mitmit 1,07 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 6,3 Prozent). Nochmal zusammengefasst: Vier Formate aus der Top-6 des Reichweiten-Rankings kommen von VOX.In der Zielgruppe zeigt sich keine derart große Dominanz, dennoch gibt ein dritter Platz zweifelsohne Grund zur Freude. Der Titel geht bei den Privaten anund ProSieben . Die Winterscheidt-Show holt 1,09 Millionen Werberelevante ab, es ergeben sich starke 19,9 Prozent am Markt. Platz zwei geht an das Vorspiel, hier waren es bereits 0,97 Millionen und 15,1 Prozent. Dann folgen bereits «Die Beet-Brüder» mit 0,56 Millionen Umworbenen und überzeugenden 11,3 Prozent am entsprechenden Markt.