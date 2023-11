Dreiteiliges «Law & Order»-Crossover kommt ins Free-TV

TV-News

Anfang Dezember zeigt RTL-Sender Nitro das Serien-Triple aus «Organized Crime», «Special Victims Unit» und der Muttersendung «Law & Order».

Seit rund zwei Wochen hat die US-Serieihren angestammten Sendeplatz am Donnerstagabend bei Nitro wieder eingenommen, nachdem die Ausstrahlung im Sommer und Herbst unterbrochen worden war. Zu sehen sind derzeit Wiederholungen der 20. Staffel, die am 30. November abgeschlossen wird. Am 7. Dezember kommt es dann zu einer Sonderprogrammierung der NBC-Serie.Da das US-Network im vergangenen Jahr ein dreiteiliges Crossover bestehend ausundzum Auftakt der jeweiligen neuen Staffeln produzieren ließ, zeigt Nitro an jenem Dezember-Abend alle drei Serien nacheinander. Somit feiert die jüngste «Law & Order»-Serie, «Organzied Crime», ihre deutsche Free-TV-Premiere. Bislang lief das Format, von dem es drei Staffeln gibt, nur im Pay-TV bei 13th Street Das Crossover „Gimme Shelter“ trägt hierzulande den Titel „Minderjährig“ und handelt von der schwangeren Teenagerin Melanie, die von ihrem Freund misshandelt wird. Captain Olivia Benson (Mariska Hargitay) und ihr Team werden in der ersten Folge der dritten Staffel von «Organized Crime» zu dem Fall gerufen. Die Polizisten können Jared schnell in einem Jugendzentrum festnehmen. Dort stoßen sie jedoch auf weitere Missstände. Im zweiten Teil, dem Auftakt der 24. «Special Victims Unit»-Staffel, ermitteln Benson und Co. weiter im Umfeld des Jugendzentrums. Sie entdecken eine Verbindung zwischen Jared und dem Drogendealer Anthony. Außerdem scheint auch Detective Cosgrove (Jeffrey Donovan) involviert zu sein. Durch akribische Ermittlungsarbeit gelingt es dem Team um Olivia Benson, Anthony und Detective Cosgrove zu überführen. Währenddessen hat Melanie Angst vor ihrem Freund Jared und will nicht gegen ihn aussagen. In der ersten Folge der 22. Staffel von «Law & Order» kommt der Fall um den lokalen Drogendealer Anthony und den korrupten Detective Frank Cosgrove vor Gericht. Währenddessen nimmt Melanie, ermutigt von Captain Benson, all ihren Mut zusammen und sagt gegen ihren Freund aus, so dass auch Jared seiner gerechten Strafe entgegensehen kann.