Der Samstag geht an den «Erzgebirgskrimi»

Quotennews

Das ZDF präsentiert erst den zweiten «Erzgebirgskrimi» im Jahr 2023 und prompt holt sich der Streifen den Tagessieg.

Was 2021 noch vier Platzierungen waren, wurde 2022 zu drei Ausstrahlungen und im laufenden Sendejahr gab es erst einen neuen «Erzgebirgskrimi». Bis gestern. Da schickte das ZDF mit demden zweiten Fall der Sachsen-Krimireihe über den Äther. Mit 6,90 Millionen Zuschauern im Gesamten lief es für die Produktion von Thorsten Schmidt (Regie) und Susanne Schneider (Drehbuch) mehr als nur gut. Genau genommen sehr gut, denn diese Reichweite bedeutete nicht nur exzellente 26,4 Prozent Marktanteil, sondern auch die beste Reichweite des gesamten Tages über alle Sender blickend.Zuletzt waren im August mit dem Fall «Tödlicher Akkord» 4,50 Millionen Zuschauer drin, es lässt sich demnach ein positiver Trend erkennen. Die 14- bis 49-Jährigen spielten damals mit 0,23 Millionen und schmalen 5,7 Prozent kaum eine Rolle, gestern sollte das etwas anders sein. Mit 0,48 Millionen Jüngeren sah es besser aus. Damit holt sich das Zweite mit den erreichten 9,4 Prozent am entsprechenden Markt einen Platz in den Top-10 der jungen Reichweiten. Im Ersten entschied man sich ebenfalls für eine erst zweite Platzierung eines Formats im Jahr 2023,. Und es lief gerade bei diesen 14- bis 49-Jährigen noch etwas besser.Die Gewinnerin der zehnten «Deutschland sucht den Superstar»-Staffel (2013) platzierte ihre eigene Show bereits im April vor 3,66 Millionen Zuschauern und guten 14,1 Prozent am Markt. Gestern lief es mit 3,59 Millionen und 14,3 Prozent gleichermaßen gut. Die jüngeren Zuschauer kamen auf einen Marktanteil von starken 9,7 Prozent, wofür es 0,49 Millionen jüngere Zuschauer brauchte und somit den kleinen Sieg über das ZDF