ProSieben beendet «Zervakis und Opdenhövel. Live»

TV-News

Die rote Sieben aus Unterföhring hat die Einstellung des Magazins bekannt gegeben. Die letzte Ausgabe wird im Dezember 2023 ausgestrahlt.

Am 13. September 2021 startete ProSieben das Journal, das von der ehemaligen «Tagesschau»-Sprecherin Linda Zervakis und dem ehemaligen «Sportschau»-Moderator Matthias Opdenhövel moderiert wird. Mit einem bunten Themenmix wollte ProSieben angreifen und relevanter werden. „Warum also dieses seltsame Sammelsurium aus People-Themen und journalistischem Hochreck? Darüber kann man nur mutmaßen: Vielleicht weil die ProSieben-Senderspitze glaubt, man brauche einen zünftigen Entertainment-Rahmen, um die Relevanz ein bisschen zu verstecken“, urteilte Quotenmeter über den Inhalt der Premieren-Ausgabe.Nur 0,47 Millionen Menschen schalteten die erste Ausgabe ein, die mit 4,6 Prozent bei den Werberelevanten nicht überzeugen konnte. Auch in den folgenden Wochen konnte das Magazin nicht überzeugen. Mit der Rückkehr von «TV total» erzielten Zervakis und Opdenhövel fantastische 11,4 Prozent. Doch die Zuschauer können sich mit dem Themenmix anfreunden. In den letzten vier Wochen lagen die Marktanteile zwischen 3,9 und 7,2 Prozent. ProSieben lockte nur rund 500.000 Menschen vor den Fernseher.Der neue ProSieben-Chef Hannes Hiller zieht nun die Konsequenzen: Die letzte Folge von «Zervakis & Opdenhövel. Live» wird am Mittwoch, 20. Dezember, um 21.25 Uhr ausgestrahlt. ProSieben-Chef Hannes Hiller: "Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, #ZOL 2024 nicht weiterzumachen. Ich danke dem #ZOL-Redaktionsteam und unseren Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, dass sie stets mit höchstem Einsatz und großer Leidenschaft an #ZOL gearbeitet haben."Hiller kündigte an, dass der Sender seine journalistischen Themen auf die Berichterstattung unter dem Label «ProSieben Thema» ausrichten wolle. „ProSieben wird sein journalistisches Engagement nicht reduzieren“, teilte Hiller mit. Trotz des beschlossenen Endes des Journals kündigte ProSieben an, dass es am 29. November 2023 wieder eine knapp zweistündige Sendung geben werde.