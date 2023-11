«Homeland» läuft bei Sat.1 Emotions

TV-News

Der Pay-TV-Sender wird in den nächsten Wochen 36 Folgen ausstrahlen. Es gibt jedoch einen Haken.

Claire Danes kehrt als Carrie Mathison zurück. Der Fernsehsender Sat.1 Emotions wiederholt die Serieam späten Freitagabend. Los geht es am 1. Dezember um 23.50 Uhr. Bis 01.20 Uhr werden die Doppelfolgen der Staffeln sechs und acht gezeigt. Die siebte Staffel wird nicht gesendet.In der sechsten Staffel verschlägt es Carrie nach New York City, wo sie mit einem neuen Job einen Neuanfang wagt: Als Anwältin verteidigt sie amerikanische Muslime. Doch Carrie lässt sich nicht unterkriegen, denn ihre CIA-Vergangenheit holt sie schneller ein als erwartet. Unterstützt wird sie dabei von ihren ehemaligen Kollegen Saul, Dar und Quinn.Durch Äußerungen des afghanischen Vizepräsidenten G'ulom werden zu Beginn der achten Staffel die Friedensbemühungen der USA mit den Taliban ernsthaft gefährdet. Saul als US-Unterhändler lässt Carrie in einer Geheimmission G'ulom umstimmen. Dadurch, aber auch durch die Bereitschaft des Talibanführers Haissam Haqqani, schließen die USA Frieden mit den Taliban.