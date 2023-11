«Chrissy & Dave Dine Out» geht weiter

US-Fernsehen

Außerdem hat Freeform neue Folgen von «Good Trouble» angekündigt.

Chrissy Teigen und David Chang mischen mit der neuen Serie, die am Mittwoch, 24. Januar, Premiere hat, zusammen mit Joel Kim Booster die Restaurantszene gehörig auf.brechen mit der neuen Serie an der Seite von Joel Kim Booster die Restaurantszene auf. Sie nehmen die Zuschauer mit zu Restaurants in Los Angeles, die man unbedingt probieren muss, die unerwartet sind und manchmal auch abseits der ausgetretenen Pfade liegen. Während David sich mit dem Chefkoch des Restaurants die Hände schmutzig macht, halten Chrissy und Joel vor dem Restaurant Hof und veranstalten eine stets lockere, unerwartete und unterhaltsame Dinnerparty mit unbestreitbar köstlichem Essen und großartigen Gesprächen.Die von Chrissy, David und Joel handverlesenen prominenten Gäste sorgen für Lacher und ungefilterte Gespräche, bei denen kein Thema tabu ist. In der ersten Folge speisen sie in dem äußerst beliebten Restaurant Pizzeria Bianco, wo Chefkoch Chris Bianco eine der besten Pizzen des Landes serviert. Zu Gast sind der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel und seine Frau, die Autorin/Produzentin Molly McNearney. In späteren Episoden werden Gäste wie John Legend, Kumail Nanjiani, Regina Hall, Simu Liu und andere zu sehen sein.Die Sendung wird von Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Nan Strait, Dan Volpe, Michael Rucker und San Heng von Alfred Street Industries, Chad Mumm und Mark W. Olsen von Vox Media Studios, David Chang, Dave O'Connor, Chris Ying und Christopher Chen von Majordomo Media, Chrissy Teigen und Tracy Stevens von Huntley Productions und Luke Dillon von 3 Arts produziert. Regie bei der Serie führt Anna Chai.Das bei den Fans beliebte Dramakehrt am Dienstag, 2. Januar, um 22:00 Uhr zurück. Die Serie folgt den 20-jährigen Bewohnern des Viertels The Coterie in Los Angeles. Die Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin der Serie, Cierra Ramirez, wird in dieser Staffel hinter der Kamera stehen und in einer der kommenden Episoden ihr Regiedebüt geben. In dieser Staffel stehen die Mitbewohner vor ihren bisher größten Hürden, denn sie werden mit neuen Beziehungsherausforderungen und neuen Karrieremöglichkeiten konfrontiert. Durch Höhen und Tiefen, Romantik und Herzschmerz hindurch wird sich die Coterie-Crew gegenseitig stützen, während sie die nächste Phase des Erwachsenwerdens meistert.In der Serie spielen Cierra Ramirez, Zuri Adele, Sherry Cola, Bryan Craig, Emma Hunton, Tommy Martinez, Josh Pence und Booboo Stewart. Produziert wird die Serie von Joanna Johnson, Christine Sacani, Greg Gugliotta, Jennifer Lopez, Benny Medina, Elaine Goldsmith-Thomas und Cierra Ramirez. Johnson fungiert auch als Showrunnerin.