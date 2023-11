Kabel Eins startet Spin-off der «größten Geheimnisse»

TV-News

Die Rankingshow «Deutschlands größte Geheimnisse» geht auf Zeitreise und stellt interessanten Geschichten der 80er-Jahre vor.

Am kommenden Sonntag geht die aktuelle Staffel vonbei Kabel Eins zu Ende. Die bisherigen drei Folgen sorgten stets für mehr als eine Million Zuschauer und ordentliche Marktanteil zwischen 4,7 und 5,6 Prozent. Den Sendeplatz am Sonntagabend übernimmt ab dem 19. November. Doch die Rankingshow kehrt noch im November auf die Bildschirme zurück – in etwas abgewandelter Form.Denn Kabel Eins hat für den 30. November den Ablegerangekündigt und die Sendung als Zeitreise der Muttersendung beschrieben. Wie der Titel sagt, geht es in die 80er-Jahre, laut Sender das „Lieblingsjahrzehnt der Deutschen“.Verschiedene Prominente beschäftigen sich mit den Geheimnissen um Michael Jacksons Tanzkünsten, einem durch ein Missgeschick ausgelösten Modetrend und einen Rekord der außerirdischen Kultfigur «E.T.». In der ersten Folge sprechen unter andrem Sänger Sasha mit Ehefrau Julia, Fußballweltmeister Pierre Littbarski und Sohn Joel, die Moderatoren Ingolf Lück und Peter Illmann um den Videospiel-Charakter Super Mario, den Zauberwürfel und eine Erfindung für den Straßenverkehr.