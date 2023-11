Neue brasilianische Reality geht weiter

International

«Stranded with My Mother-in-Law» geht in die zweite Runde.

Quem quer ir com a sogra pra uma ilha deserta e lavar roupa suja na frente de todo mundo?



A segunda temporada de Ilhados com a Sogra está confirmada. pic.twitter.com/C969XXO1Ay — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 7, 2023

Die Reality-Showgeht in die zweite Staffel. Die neue Runde, für die es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt, wird mehr Episoden haben und verspricht, wieder einmal im Mittelpunkt der Fan-Marathons zu stehen. Mit seinem einzigartigen und originellen brasilianischen Format feierte «Stranded with my Mother-In-Law» am 9. Oktober auf Netflix Premiere und hat seitdem mit der Spontaneität von fünf Schwiegermüttern und ihren Familien viel Aufsehen erregt. Isoliert auf einer einsamen Insel an der Küste von São Paulo wetteiferten sie um den Preis von 500.000 Brasilianische Real, wobei eine Menge Drama und Adrenalin im Spiel waren.„«Stranged with my Mother-In-Law» ist eine originelle Idee von Netflix, inspiriert von Brasilien, unseren Realitäten und Überlegungen zu der Gesellschaft, in der wir leben. Wir freuen uns sehr, unseren Fans eine weitere Staffel auf die Bildschirme zu bringen und weiterhin in die Entwicklung von originellen Reality-Show-Formaten zu investieren", sagt Elisa Chalfon, Director of Non-Fiction Content bei Netflix Brasilien.Die von Fernanda Souza präsentierte und von der Psychologin Shenia Karlson moderierte Show war ein Erfolg im Land und auf der ganzen Welt und rangierte in den Top10 der meistgesehenen Serien auf dem Dienst.