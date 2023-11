Am Samstagabend bleiben Shows erhalten

TV-News

Sat.1 Emotions wird fünf Folgen von «Mein Mann kann» wiederholen.

Noch können die Zuschauer von Sat.1 Emotions am Samstagabendsehen, doch in wenigen Wochen ist Schluss mit der Ausstrahlung. Doch die Programmplaner haben Show-Nachschub angekündigt: Ab dem 25. November wird die Spielshowwiederholt.Bei «Mein Mann kann» spielen vier prominente Paare in sieben Runden pro Folge um den Sieg. Dabei sitzen die Partnerinnen am Pokertisch und überbieten sich gegenseitig, bis die letzte Gegnerin aufgibt. Dann muss der Mann beweisen, dass seine bessere Hälfte ihn richtig eingeschätzt hat und die Aufgabe erfüllen. Gelingt ihm das, geht der Pott auf das Konto des spielenden Paares. Schafft er die Aufgabe nicht, werden die Punkte unter den drei anderen Teams aufgeteilt.Alexandra Legat, Thorsten Legat, Oliver Pocher, Amira Pocher, Stefan Effenberg, Claudia Effenberg, Christiane Zimmermann und Niko Kappel nehmen an der ersten Folge der siebten Staffel teil. Im Anschluss an die Gameshow zeigt Sat.1 Emotions fünf Folgen der amerikanischen Late-Night-Showmit Stephen Colbert. Die neuen Folgen sind bis 01.25 Uhr zu sehen.