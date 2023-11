Zweite «High on the Hog»-Staffel startet

US-Fernsehen

Gastgeber Stephen Satterfield spricht wieder vier Mal über die afrikanische Küche.

kehrt für eine zweite Staffel zurück, um den Einfluss, die Widerstandsfähigkeit und die Innovation der afro-amerikanischen Küche zu feiern. Die vier neuen Folgen sind ab Mittwoch, den 22. November 2023, bei Netflix verfügbar. Erik Parker und Kamilah Forben führten Regie.Nach der preisgekrönten ersten Staffel, die den Wurzeln einer kulinarischen Geschichte nachspürte, die in Afrika begann und durch die Sklaverei in Amerika geprägt wurde, beschäftigt sich diese vierteilige Doku-Serie nun mit der kulinarischen Renaissance, die in den USA nach der Emanzipation aufkam. In der nächsten Folge geht es um die kreative Renaissance, die in den USA nach der Emanzipation aufblühte. Gastgeber Stephen Satterfield reist nach Louisiana, Chicago, New York City, Atlanta und Los Angeles, um mit Köchen, Künstlern und Aktivisten ins Gespräch zu kommen. Von Chicken & Waffles, das während der Harlem Renaissance entstand, über das Free Breakfast Program der Black Panther Party in den 1960er Jahren bis hin zu Gemeinschaftsgärten, die heute gegen die Ernährungsapartheid kämpfen, beleuchtet die Serie Innovatoren, die sich die Kraft des Essens zunutze machen, um die Geschichte aufzuarbeiten, Generationen zu verbinden und Bewegungen für soziale Gerechtigkeit zu mobilisieren.Die zweite Staffel von «High on the Hog» basiert auf dem gleichnamigen Buch der Lebensmittelhistorikerin Dr. Jessica B. Harris und enthüllt die bewegenden und überraschenden Geschichten darüber, wie schwarze Amerikaner die Küche Amerikas geprägt haben.