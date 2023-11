«Avoidance»-Dreh gestartet

England

Die BBC hat die zweite Staffel mit «Harry Potter»-Gesicht Matthew Lewis gestartet.

Die Dreharbeiten fürhaben diese Woche begonnen und neben Romesh Ranganathan kehren Jessica Knappett («Drifters»), Kieran Logendra, Mandeep Dhillon («Afterlife»), Lisa McGrillis («Mum») und Bruce Mackinnon («The Catherine Tate Show») in die Serie zurück. Zu den neuen Darstellern der zweiten Staffel gehören Matthew Lewis («Harry Potter), Aisling Bea («This Way Up»), Louise Ford («The Windsors»), Olive Tennant («Belfast»), Alex Ranganathan, Jessica Ransom («Horrible Histories»), Paula Wilcox («Upstart Crow»), Philip Jackson («Brassed Off»), Ed Kear («Here We Go»), Colin Hoult («Murder in Successville»), Michael Spicer («The Room Next Door»), und Brona C Titley («The Outlaws»).Romesh Ranganathan sagt: "Ich bin hocherfreut, wieder mit dieser fantastischen Besetzung am Set zu sein, so sehr, dass es fast die Qualen meiner kürzlichen Anprobe in einer mit Elasthan gefüllten Garderobe wettmacht..."«Avoidance» ist eine Produktion von Ranga Bee für BBC One und BBC iPlayer. Sie wurde von Jon Petrie, Direktor der BBC Comedy, in Auftrag gegeben. Sie wurde von Romesh Ranganathan und Benjamin Green entwickelt, der auch Regie führt. Das Drehbuch der Serie stammt von Romesh Ranganathan, Benjamin Green und Jessica Knappett. Der Produzent ist Andrew Harvey und die ausführenden Produzenten sind Michelle Farr-Scott, Romesh Ranganathan und Benjamin Green. Die verantwortliche Redakteurin bei der BBC ist Tanya Qureshi. Die Staffeln eins und zwei von Avoidance werden international von BBC Studios vertrieben.