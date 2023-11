Welt und ntv mit Nahost-Specials am Freitag

TV-News

Für ein ntv-«Auslandsreport Spezial» meldet sich Nadja Kriewald aus Jerusalem, ein wenig später sind die Welt-Reporter Steffen Schwarzkopf und Tatjana Ohm im Gespräch mit Zeugen des Hamas-Angriffs zu sehen.

Die beiden privaten Nachrichtensender ntv und Welt haben für den heutigen Freitag, 10. November, jeweils Sondersendungen zum Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 angekündigt. ntv geht bereits um 17:30 Uhr mit einemlive auf Sendung. Über die aktuellen Entwicklungen berichtet Redaktionsleiterin Nadja Kriewald aus Jerusalem und informiert über die noch immer verheerende Lage in Israel und den umliegenden Grenzgebieten.Zudem konnte Korrespondentin Raschel Blufarb das israelische Militär in den Gazastreifen begleiten und schildert ihre Einblicke von der Evakuierung einiger Zivilisten. Reporterin Kavita Sharma meldet sich aus dem Libanon und ordnet die Angriffe von Hisbollah und Israel im dortigen Grenzgebiet ein. Wiederholungen der Sondersendung werden am Samstag, 11. November, um 6:10 Uhr sowie am Sonntag um 10:30 Uhr gesendet.Welt geht am heutigen Freitag ein wenig später on air. Ab 19:05 Uhr strahlt der Berliner Senderaus, das auch im Livestream auf welt.de und im Anschluss in der Mediathek & TV-App abrufbar ist. In der Reportage wird der Alltag der Journalisten in unmittelbarer Nähe und die Folgen der Kämpfe thematisiert.Die Reporter Steffen Schwarzkopf und Tatjana Ohm haben mit Zeugen des Terrorangriffs vom 7. Oktober gesprochen, haben die Bergung der Leichen, deren Identifizierung miterlebt — und auch immer wieder den Beschuss aus dem Gaza-Streifen. Reporter Ibrahim Naber erlebte schwere Gefechte im Süd-Libanon — und bekam den Hass der Menschen auf Israel zu spüren. Sie schildern ihre persönlichen Eindrücke, sprechen über Propaganda und Gegenpropaganda und erzählen, was sie zwar gesehen und gefilmt, aber niemals im Fernsehen ausgestrahlt haben.