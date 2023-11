Simonetti und Engelke wechseln von Spotify zu Amazon

Vermischtes

Der Spotify-Podcast «Quality Time» kehrte nie aus der Sommerpause zurück, dafür verteilen Riccardo Simonetti und Anke Engelke nun «Free Hugs» bei Amazon Music.

In der kommenden «Wer stiehlt mir die Show?»-Ausgabe, die vorab bei Joyn verfügbar ist und am Sonntag, 12. November auf ProSieben ausgestrahlt wird, durfte Riccardo Simonetti in einem Kurzauftritt noch Werbung für den im Februar gestarteten Podcastmachen. Der sogenannte „Laber-Podcast“, den Simonetti gemeinsam mit Anke Engelke präsentiert, weilt nun aber bereits seit Ende Juni in der Sommerpause. Offenbar kehrt das Format aus dieser nun schon seit über vier Monate währenden Auszeit nicht wieder zurück – anders als Anke Engelke und Riccardo Simonetti.Die beiden, die sich durch die erwähnte ProSieben-Show kennen gelernt haben, starten dafür ab heute in einem neuen Podcast durch. Ab Freitag, 10. November, erscheint immer freitags der Wondery-Podcast. In den 45-minütigen Folgen tauschen die beiden persönliche Anekdoten und fesselnde Geschichten aus. Zum Start wird zudem auch die erste Video-Folge zum Podcast veröffentlicht. Hörer mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft dürfen sich exklusiv bei Amazon Music darüber hinaus auf eine wöchentliche 15-minütige Bonusfolge freuen.„«Free Hugs»: Zu Gast sein und Gastgeben – mit Riccardo mag ich beides so sehr, und jetzt seid Ihr eingeladen: Hereinspaziert!“, heißt Anke Engelke das Publikum willkommen. Riccardo Simonetti über den neuen Podcast: „In «Free Hugs» verbinden sich zwei Welten, zwei Herzen und unzählige Geschichten. Anke ist nicht nur eine Ikone, sie ist auch eine Freundin, mit der ich die vielfältigsten Facetten des Lebens und des Showbusiness erforsche.“