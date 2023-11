Zahlreiche Co-Stars für Coleman-Drama

England

«Doctor Who»-Star Jenna Coleman wird demnächst in einer neuen Miniserie zu sehen sein.

Jenna Coleman wird in der Serievon Archie Renaux («Shadow and Bone»), Laura Marcus («The Great Escaper»), Bo Bragason («The Ballad of Renegade Nell»), Amelia Bullmore («Happy Valley»), Ruby Stokes («Lockwood & Co»), Tom Glynn-Carney («House of the Dragon»), Weruche Opia («High Desert»), Matthew McNulty («The Rising»), Ralph Ineson («Nosferatu»), David Ajala («Italian Studies»), Nina Barker-Francis («The Flash»), Miya Ocego («Wreck»), Elliot Cowan («Fifteen-Love»), Shannon Watson, Arthur Hughes («Then Barbara Met Alan») und Dominic Coleman (Paddington, Trollied) begleitet.In der vierteiligen Serie wütet ein Feuer in einem Ferienhaus in einem malerischen Seeort in Lancashire. Detective Ember Manning muss herausfinden, wie das Feuer mit einem Podcast-Journalisten zusammenhängt, der in einem ungeklärten Fall von vermissten Personen und einer unerlaubten Dreiecksbeziehung zwischen einem Mann in den Zwanzigern und zwei minderjährigen Mädchen ermittelt. Doch als Ember der Wahrheit näher kommt, droht diese ihr Leben zu zerstören - und zwingt sie, alles, was sie über ihre Vergangenheit, Gegenwart und die Stadt, die sie immer ihr Zuhause nannte, zu wissen glaubte, neu zu bewerten.«The Jetty» ist sowohl eine Coming-of-Age-Geschichte als auch ein Krimi und stellt große Fragen über Sexualmoral, Identität und Erinnerung, an den Orten, die Me Too hinterlassen hat. Cat Jones, Autorin, Schöpferin und ausführende Produzentin, sagt: "Ich bin begeistert, dass wir mit Jenna Coleman in «The Jetty» eine so tolle Besetzung haben. Es ist unglaublich aufregend, zu sehen, wie meine Figuren von einer so talentierten Gruppe von Schauspielern zum Leben erweckt werden."«The Jetty» wird von Firebird Pictures produziert, einem der Produktionslabels der BBC Studios. Er wurde von Cat Jones geschrieben und entwickelt. Regisseurin ist Marialy Rivas («Young & Wild»). Die ausführenden Produzenten sind Elizabeth Kilgarriff, Sarah Wyatt, Cat Jones, Marialy Rivas, Jenna Coleman und Jo McClellan für die BBC. BBC Studios wird die Serie international vertreiben.