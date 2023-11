«Bobs Burgers» landet bei ProSieben Fun

TV-News

Die Pay-TV-Station strahlt die Zeichentrick-Reihe mit anderen FOX-Serien aus.

Der Fernsehsender ProSieben Fun nimmtins Programm auf. Die neunte Staffel aus dem Jahr 2018 wird ab Montag, den 27. November 2023, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen wiederholt. Die erste Geschichte, die die Fernsehstation sendet, ist „Einer von den Boyz 4 Now“ und handelt von einem Casting einer Band.Durch Zufall trifft Tina auf einen der Bewerber und ist sofort vernarrt in ihn. Sie schleicht sich – als Junge verkleidet – zu dem Vorsingen, um dort ihren neuen Schwarm zu treffen. Bevor sie allerdings ihre vermeintlich wahre Liebe wiedersieht, begegnet sie weiteren gutaussehenden Jungs, an die sie ebenfalls prompt ihr Herz verliert.Das Drehbuch der Folge stammt von Lizzie Molyneux und Wendy Molyneux. Ian Hamilton führte Regie. Die Serie stammt von 20th Century Television und wird aktuell für den Fernsehsender FOX hergestellt. Die Schwesterserien «Die Simpsons» und «Family Guy» sind im Anschluss bei ProSieben Fun zu sehen.