Netflix-Sportserie beginnt

US-Fernsehen

Ab Mitte Dezember ist die Dokumentation über das US-Fußballteam verfügbar.

, eine Sportserie, die die Reise der US-Frauen-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2023 verfolgte, wird am 12. Dezember 2023 weltweit auf Netflix Premiere haben. Die Serie ist eine Koproduktion mit Time Studios und Words + Pictures in Zusammenarbeit mit dem Fußball-Weltverband FIFA.Die Sportserie ermöglicht es den Zuschauern, die Spielerinnen und Trainer der US-Frauen-Nationalmannschaft hautnah zu verfolgen und einen Einblick in das höchstdekorierte Team der Fußballgeschichte zu erhalten. Die Zuschauer bekommen aus erster Hand einen Einblick in den Druck, die Euphorie, die Freude und die Nöte, die diese Weltklasse-Athleten auf ihrem Weg zum dritten WM-Titel in Folge erleben. Themen wie Verletzungen, Kritik und Zweifel, gleiche Bezahlung und die Wahrung des Vermächtnisses werden im Laufe der Erzählung ans Licht gebracht.Die Serie wird alle persönlichen und mannschaftlichen Vorbereitungen auf dem Weg zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 einfangen. Während des Turniers werden die Zuschauer erfahren, wie dieses Team auf den Schultern seiner Vorgängerinnen steht und wie es weiterhin die gläserne Decke für die Gleichberechtigung im Sport für die Frauen der Zukunft durchbricht. In der Serie werden Veteranen wie Alex Morgan und Lindsey Horan, der 18-jährige aufstrebende Star Alyssa Thompson sowie die Neulinge im U.S. Women's World Cup Team Savannah DeMelo, Lynn Williams und Kristie Mewis zu sehen sein. Regie führte die zweifache Emmy-Preisträgerin, TIME Studios Head of Sports und Executive Producer Rebecca Gitlitz.