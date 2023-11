Ab 7. Dezember kommt «My Life with the Walter Boys»

US-Fernsehen

Der Streaming-Gigant Netflix hat die Serie über eine ländliche Familie angekündigt.

wird als herzerwärmende Coming-of-Age-Geschichte beschrieben, in der die fünfzehnjährige Jackie Howard aus Manhattan begleitet wird, nachdem sie ihre Familie durch einen tragischen Unfall verloren hat. Jackie lässt ihr privilegiertes und korrektes Leben in New York hinter sich und zieht ins ländliche Colorado, um bei ihrem Vormund zu sein – der besten Freundin ihrer Mutter, Katherine, die mit ihrem Mann George zehn Kinder großzieht.Während sie sich in ihrem neuen, chaotischen Zuhause auf dem Land einrichtet, ist Jackie fest entschlossen, sich auf ihren Traum, nach Princeton zu gehen, zu konzentrieren – und gleichzeitig ihre Gefühle für zwei sehr unterschiedliche Walter-Brüder zu überwinden: den zuverlässigen und bücherscheuen Alex und den mysteriösen und unruhigen Cole. Während Jackie versucht, sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden, drohen die Gefühle und Spannungen, die sie zu verleugnen versucht, alles aus der Bahn zu werfen. Wird es ihr gelingen, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem eine Romanze zu finden?Die neue zehnteilige Serie von Melanie Halsall feiert am 7. Dezember 2023 bei Netflix Premiere. Das Format stammt von den Produzenten von «The Kissing Booth» und basiert auf dem hochgelobten Roman von Ali Novak. Zu den Darsteller gehören Nikki Rodriguez (Jackie), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George), Noah LaLonde (Cole) und Ashby Gentry (Alex). Außerdem sind Connor Stanhope (Danny), Johnny Link (Will), Corey Fogelmanis (Nathan), Dean Petriw (Jordan), Lennix James (Benny), Alix West Lefler (Parker), Isaac Arellanes (Isaac), Myles Perez (Lee), Zoë Soul (Hayley), Alisha Newton (Erin), Jaylan Evans (Skylar), Ashley Tavares (Tara), Moheb Jindran (Nikhil), Ellie O'Brien (Grace), Mya Lowe (Kiley), Gabrielle Jacinto (Olivia), Nathaniel Arcand (Mato) und Alex Quijano (Richard) dabei.