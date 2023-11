Buchclub

Die vollkommen irritierende Kettenreaktion der Liebe wurde von Hugh Breakey verfasst.

Wie schrecklich muss es sein, alle 179 Tage sein Gedächtnis zu verlieren? Genau das passiert Robert Penfold ständig. Glücklicherweise hat sein altes Ich vorgesorgt und ihm einen Brief hinterlassen. Robert möchte seine immer wiederkehrende Amnesie in den Griff bekommen und lernen, damit zu leben. Dafür führt er momentan jedoch ein sehr zurückgezogenes Leben, das streng geordnet ist. Kein Wunder also, dass Robert das Haus nicht mehr verlassen möchte. Es ist schließlich viel zu gefährlich, auf einmal nicht mehr zu wissen, wo er ist. Er kann sich nicht einmal mehr erinnern, wer er ist. Doch wie so oft macht das Leben seine eigenen Regeln. Zwölf Tage vor dem nächsten Vergessen taucht eine Frau vor seiner Tür auf. Julie ist chaotisch, cool und clever und genau das, was Robert gerade so gar nicht gebrauchen kann. Sie bringt ihre eigenen Pläne und Geheimnisse mit. Robert versteht nicht so recht, wie ihm geschieht. Seine Welt wird von Julie ins Schwanken gebracht. Manchmal ist es besser, auf sein Herz zu hören, das weiß auch Julie. Genau das zeigt sie Robert. Auf seinen eigenen Verstand kann er sich schließlich nicht verlassen.Leser können auf 288 Seiten die Geschichte von Robert Penfold verfolgen. Der unterhaltsame Roman ist der erste Roman von Hugh Breakey. Dieser ist hauptberuflich Ethiker und Philosoph. Er schreibt Geschichten über tiefschürfende Gedanken und große Emotionen. Ansonsten unterrichtet er an der Griffith University in Brisbane. Er lebt mit seinen beiden Kindern und seiner Frau in Australien in einer ländlichen Gegend. Das ist besonders praktisch, denn er kann dort Schlagzeug spielen, ohne dass es jemanden stört. Erschienen ist der Roman am 27. September 2023.Er beschreibt einen jungen Mann, der sich gegen die Gefühle für eine Frau wehrt. Dadurch möchte er den Kontakt abbrechen. Doch er hat nicht mit der Hartnäckigkeit der jungen Frau gerechnet. Der schwierige Alltag und die Probleme, die diese Erkrankung mit sich bringen, machen nachdenklich. Viele Leser werden sich sicherlich einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben und können sich daher sehr gut in das Gefühlsleben von Robert hineinversetzen. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte wurde 2021 im Originalverlag Text Publishing in Melbourne veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung stammt von Astrid Finke. Diese ist im Limes Verlag erschienen und ist sowohl als Taschenbuch als auch als eBook (epub) erhältlich. Der Limes Verlag gehört zur Penguin Random House Gruppe. Philosophische Fragen über Wahrheit, Vertrauen, Erinnerung und Identität spielen in diesem romantischen Roman eine bedeutende Rolle.