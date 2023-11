Blockbuster-Battle

Das geht über eure Vorstellungskraft! Jennifer Lawrence und Melissa McCarthy nehmen es in diesem Battle mit einer jamaikanischen Bobmannschaft auf.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence wird im dritten Teil der Reihe von "Die Tribute von Panem" zur heroischen Symbolfigur: Katniss Everdeen wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen. Quotenmeter applaudierte dem ersten Teil des Trilogie-Finals: „Weniger Action, mehr Anspruch: «Die Tribute von Panem – Mockingjay: Teil I» führt die filmische Gattung der Jugendbuchverfilmungen in ungewohnte, politisch motivierte Sphären. Bravo!“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Eine Gruppe jamaikanischer Sportler hat sich in den Kopf gesetzt, an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Dafür gründen die Athleten, die noch nie im Leben Schnee gesehen haben, ein Bobteam. Irwin Flitzer, ein in Ungnade gefallener amerikanischer Bobfahrer, soll sie trainieren und die ganze Welt davon überzeugen, dass sie es ernst meinen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten macht sich das jamaikanische Team auf nach Calgary. Dort machen sich alle anderen Sportler lustig über sie. Ihr Mannschaftsgeist führt allerdings noch zu einigen Überraschungen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Roadtrip mit Melissa McCarthy und Susan Sarandon: Tammy gerät an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, als sie ihr Auto zu Schrott fährt, ihren Job verliert und erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Kurzerhand beschließt sie, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und macht sich auf den Weg zu ihrer Oma Pearl, um sich deren Wagen zu leihen. Doch die stellt Tammy das Auto nur unter zwei Bedingungen zur Verfügung: Pearl darf mitkommen und bestimmt, wohin die Reise geht. Quotenmeter ging mit dem Film hart ins Gericht : „Betrachtet man den Film jedoch als Gesamtpaket aus Darstellerleistungen, Story und Inszenierung ist «Tammy» zwar nicht der erwartete Super-GAU, aber eben auch ganz weit entfernt von einem guten Film.“The Movie Database (TMDB): 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 5