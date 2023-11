«Superheroes» kehrt zurück

England

Die beliebten Superhund-Helden sind in der zweiten Staffel von «Dog Squad» für weitere aufregende Hundemissionen zurück.

Das supergeschickte, großherzige Team von Arbeitshunden vonkehrt zurück und nutzt seine superhündischen Kräfte, um in dieser Mischung aus Live-Action und Animation, die wieder auf CBeebies und BBC iPlayer zu sehen ist, tägliche Missionen für ihre Besitzer zu erfüllen. Vorschulkinder und ihre Familien haben diese cleveren Hunde bereits kennengelernt, als sie sich in der Welt eines echten Assistenzhundes zurechtfanden und ihren Besitzern halfen, ein unabhängigeres Leben zu führen. Die neue Serie beginnt mit einer speziellen, supersüßen Folge "Welpen im Training", in der ein neuer Hundekader-Rekrut aus einer Reihe talentierter Welpen beim Welpenkadetten-Trainingstag ausgewählt wird, um dem Team beizutreten!Kate Morton, Senior Head of Commissioning bei CBeebies, sagt: "Unsere erstaunlichen Superhelden-Welpen aus dem echten Leben sind zurück auf CBeebies und informieren unsere Vorschulzuschauer über die unglaubliche Arbeit, die Dog Squad jeden Tag leistet. Wir lernen, wie jeder Assistenzhund anders ausgebildet wird und bringen uns gleichzeitig zum Lachen."Terri Langan, Leiterin der Kindersendungen bei Hello Halo, sagt: "Die neuesten Missionen in der zweiten Staffel bringen die wichtige Arbeit unserer Hunde und den großen Einfluss, den sie auf das Leben ihrer Führer und deren Familien haben, wirklich zum Leben. Ob sie beim Müllsammeln helfen, einen Schatz finden, einen schwierigen Tierarztbesuch absolvieren oder sogar einen gestrandeten Mountainbiker retten - die Hundestaffel ist da, um eine helfende Pfote oder vier zu geben."