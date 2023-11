Paramount+ zeichnet Dres Weg nach

US-Fernsehen

Die neue Dokumentation erscheint am 21. November – auch in Deutschland.

Paramount+ gab bekannt, dass der neue Dokumentarfilmam Dienstag, den 21. November, in den USA und Kanada und am Mittwoch, den 22. November, in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird.Der Film, gedreht und geschnitten von Clark Slater («DMX: Don't Try And Understand»), erzählt die Geschichte des Rappers und Künstlers Andres "Dres" Vargas-Titus, Teil des legendären 90er-Jahre-Hip-Hop-Duos Black Sheep, und seiner unglaublichen Reise von der Spitze des Spiels zum Kampf mit dem zivilen Leben und dem Blick auf seine letzte Chance auf Erfolg. Auf seinem Weg trifft er Maureen Yancey, alias Ma Dukes, die Mutter der Musikikone J. Dilla, die ihm eine Festplatte mit unveröffentlichten Dilla-Beats schenkt und ihn beauftragt, die nächste große Dilla-Platte zu schreiben. Während Dres versucht, das Geheimnis hinter seiner Geschichte zu lüften, die bisher noch nicht vollständig erzählt wurde, trifft er sich mit Künstlern, Prominenten, Musikmanagern und Journalisten, um besser zu verstehen, wer Dilla war, nur um festzustellen, dass nicht jeder glücklich darüber ist, dass Dres diese Beats geschenkt bekommen hat. Die damit einhergehende Kontroverse bedroht nicht nur die Veröffentlichung des Albums, sondern auch Dres' Vermächtnis selbst."Hip-Hop gibt uns die Möglichkeit zu explodieren. Er gibt uns aber auch die Möglichkeit, zu implodieren", so Dres. "Während wir uns bemühen, unserem Charakter gerecht zu werden, sehen wir im Spiegel den Champion und den Herausforderer und wissen, dass wir die Wahl haben." «The Choice is Yours» wurde von Versus und MTV Entertainment produziert. Der Film wurde von Mark Grande, Justin Barnes, Rob Meyers, Bruce Gillmer und Amanda Culkowski hergstellt, produziert von Tom Colabraro und mit einer Originalmusik des Künstlers und Produzenten Erick The Architect.