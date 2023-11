«Puls Reportage» stellt sich neu auf

Köpfe

Leah Nlemibe und Kevin Ebert erweitern zunächst das Moderatoren-Team des BR-Formats. Zwei andere Gesichter verabschieden sich zum Jahreswechsel.

Dem Videoformat des Content-Netzwerks des Bayerischen Rundfunkssteht ein Generationenwechsel bevor, der in zwei Schritten vollzogen wird. Schon jetzt sind die beiden Reporter Leah Nlemibe und Kevin Ebert zum Moderatoren-Team hinzugestoßen. Nadine Hadad und Sebastian Meinberg werden das Format 2024 verlassen. Weiterhin Teil des Teams bleibt Ariane Alter.Hadad war vier Jahre lang vor der Kamera bei «Puls Reportage» zu sehen und hat mehr als 50 Reportagen umgesetzt. „«Puls Reportage» bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und wünscht Nadine alles Gute für die Zukunft!“, heißt es in einer Mitteilung des BR. Meinberg war über zehn Jahre dabei. Ab November moderiert er das Tagesgespräch auf Bayern 2, kürzlich hat er mit Ariane Alter den neuen Puls-Podcastgestartet. Beistellt er sich weiterhin den absurdesten Challenges.„Wir freuen uns sehr, dass Leah und Kevin bei uns einsteigen! Die authentische Art der beiden, ihre Performance vor der Kamera und ihre Bereitschaft mit uns an ihre Grenzen zu gehen hat uns überzeugt, dass sie genau die Richtigen für «Puls Reportage» sind“, erklärt Matthias Dachtler, Teamleiter «Puls Reportage». Nlemibe ist eine echte Newcomerin. Sie hat noch nie als Reporterin vor der Kamera gearbeitet, trotzdem habe sie im mehrstufigen Casting von Anfang an überzeugt. Ebert ist seit 2016 für den BR aktiv. Zusammen mit Alter moderiert er seit 2019 den Sex- und Aufklärungspodcast „Im Namen der Hose“, seit 2022 den wöchentlichen Info-Podcast „Dreimal Besser“ von BR24.