Gleich zwei «Sportschau»-Rekorde an einem Samstag

Quotennews

Ab 18 Uhr heißt es im Ersten - «Sportschau». Neben den Partien der dritten und zweiten Liga geht es um 18:30 Uhr in die «Fußball-Bundesliga». Und gestern sollte es Reichweiten-Rekorde geben.

Während die Temperaturen sinken, man den Beginn der "5. Jahreszeit" feiert oder noch mit Kind und Kegel auf einem St. Martins-Umzug die Laternen durch die Straßen trägt, holt sich dieam Samstagabend neue Bestwerte der laufenden Saison. Den klassischen Beginn ab 18:00 Uhr holt sich die «3. Liga». Das Unterhaus sollte doch direkt mit erstklassigen Leistungen beginnen. Der "Vorlauf" holte starke 3,04 Millionen Zuschauer und damit einen neuen Reichweiten-Rekord der laufenden Spielzeit. Folglich überzeugen die erreichten 17,7 Prozent am TV-Markt. Die jüngeren Zuschauer freuten sich immerhin über das Einstellen des bisherigen Rekords vom 23. September. Damals wie gestern schauten 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige zu. Damit waren gestern 11,2 Prozent am entsprechenden Markt drin.Damit war bereits klar, ab 18:30 Uhr ist für dievomalles drin. Der bisherige Reichweiten-Rekord im Gesamten zeigte sich ammit 4,46 Millionen Zuschauern, als der FC Bayern München eiskalt 8:0 in der Allianz Arena gegen Darmstadt gewann. Mit weniger Glanz holte sich die Bayern gestern erneut einen Sieg, 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim, doch dürfte eher der 2:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund für Aufsehen gesorgt haben. Ob nun München oder Stuttgart, gestern schalteten grandiose 4,57 Millionen Zuschauer ab 18:30 Uhr zu.Der neue Rekord der Saison kommt mit starken 21,9 Prozent am TV-Markt daher. Doch nicht genug, auch bei den 14- bis 49-Jährigen gibt es eine neue Bestmarke. Mit 0,79 Millionen jungen Zuschauern sichert sich das Erste schlichtweg exzellente 20,8 Prozent am entsprechenden Markt.