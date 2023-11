Nächste «WSMDS»-Staffel wird bereits produziert

TV-News

Im Panel sitzen diesmal zwei Frauen und Joko Winterscheidts kongenialer Partner Klaas Heufer-Umlauf.

Mit einem grandiosen Marktanteil von 21,0 Prozent ist die ProSieben-Sendungam Sonntagabend in die neue Staffel gestartet. Bei den neuen Folgen, die mit Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer im Panel besetzt ist, handelt es sich um die sechste Staffel. Beschlossene Sache ist bereits eine siebte Runde, die nun auch schon produziert wird, wie der Unterföhringer Sender am Freitagabend mitteilte.Joko Winterscheidt,der mindestens die ersten drei Shows in Runde sechs moderieren wird, steht derzeit in Berlin im Studio, um einmal mehr seine Quizshow zu verteidigen. Seine Widersacher sind in der neuen Runde die beiden Sängerinnen Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut. Als dritter fester Teilnehmer wurde Joko Winterscheidts langjähriger und kongenialer TV-Partner Klaas Heufer-Umlauf gebucht. Außerdem versucht wie üblich ein Wild-Card-Gewinner sein Glück, in acht Spielrunden möglichst viele Münzen und damit Vorteile im Finale zu erkämpfen.Die Ausstrahlung der siebten Runde ist für das kommende Jahr geplant. 2023 passte ProSieben den Ausstrahlungsrhythmus der Show an, nachdem die ersten Staffeln immer dienstags im Januar beziehungsweise Juli und August gesendet worden waren, lief die erste Staffel in diesem Jahr erst Mitte Februar an – auf neuem Sendeplatz am Sonntagabend. Um möglichst viel Werbegeld zu verdienen, legte ProSieben die Show nun in den Herbst.