Cesar Millan ist wieder unterwegs

TV-News

Die Sendung von National Geographic feiert Free-TV-Premiere bei sixx.

Der Fernsehsender sixx hat eine Neuheit für den Sonntagabend angekündigt. Die Verantwortlichen aus Unterföhring haben die dritte Staffel der National-Geographic-Show «Cesar Millan: Better Human Better Dog» im Programm, die hierzulande unter dem Titelvermarktet wird. Die neuen Geschichten beginnen um 18.20 Uhr und werden in Doppelfolgen ausgestrahlt.Darin hilft Cesar Millan verzweifelten Hundebesitzern bei der Erziehung ihrer Vierbeiner. Der Hundeflüsterer hat alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie war die Zahl der Adoptionen von Hunden so hoch wie nie zuvor. Problemfällen geht Cesar gemeinsam mit Frauchen und Herrchen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.Besitzerin Suzy ist mit ihren drei Hunden überfordert, die sich regelmäßig gegenseitig herausfordern und bis aufs Blut bekämpfen. Cesar Millan besucht die englische Bulldogge Izabella, den Cane-Corso-Mix Kaine, den Bullterrier-Mischling Tricky und ihre Besitzerin. Suzy hat schon mit fünf Hundetrainern gearbeitet, aber bisher hat sich die Aggressivität nicht gebessert. Wird Cesar es schaffen, den Tieren ihr aggressives Verhalten abzugewöhnen?