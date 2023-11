Koreanische Survival-Show geht weiter

US-Fernsehen

«The Devil’s Plan» wird im nächsten Jahr mit einer weiten Staffel zurückkehren.

다시, 오직 승리만을 위해 플레이하라.



더 새롭고 치열하게, 두뇌 서바이벌 <데블스 플랜> 시즌2 제작 확정. pic.twitter.com/X6ptPH4kjs — Netflix Korea|넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) November 6, 2023

, eine Reality-Show, in der Spieler in Spielen um Witz, Strategie und Weisheit gegeneinander antreten, wird für eine zweite Staffel verlängert. In der ersten Staffel kamen die zwölf Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen, darunter ein Anwalt, ein Arzt, ein wissenschaftlicher YouTuber, ein professioneller Gamer und ein Schauspieler zum Zug. Nach der Veröffentlichung auf Netflix schoss «The Devil's Plan» an die Spitze der Top10 TV-Serien von Netflix in Südkorea.Mit zwei ausgeklügelten Spielen pro Tag während der sieben Tage, die die Spieler zusammen verbrachten, stellt «The Devil's Plan» ein nahtloses Universum dar und markiert einen Höhepunkt in der Karriere des Produzenten Jeong Jong-yeon. Mit seinen früheren Serien wie «The Genius», «The Great Escape» und «Girls' High School Mystery Class» hat er sich bereits eine große Fangemeinde geschaffen.„Die Sendung fesselte die Zuschauer mit einer faszinierenden Handlung voller Wendungen und machte sie zu begeisterten Fans. Die Teilnehmer, jeder mit seinen eigenen Strategien und Motiven ausgestattet, arbeiten zusammen oder verraten sich gegenseitig, um zu gewinnen. Darüber hinaus sind die Spieler isoliert und haben keinen Zugang zu elektronischen Geräten wie Smartphones, was die perfekte Umgebung für die Bildung einer eigenen Gemeinschaft mit einer sich entwickelnden Beziehungsdynamik schafft“, teilte Netflix mit. Dieser Aufbau dient auch als "soziales Experiment" im Einklang mit dem teuflischen Thema des Serientitels und führt dazu, dass die Spieler völlig unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen, die auf unerwartete Weise zur Unterhaltung beitragen.