«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Star landet im Rollstuhl

TV-News

UFA Serial Drama-Produzentin Dominique Moro sprach über die Entscheidung.

In der RTL-Serie, die von der Fremantle-Tochter UFA Serial Drama produziert wird, kommt es in der kommenden Woche zu einem folgenschweren Unfall. Bei der Figur Jonas Seefeld, gespielt von Felix van Deventer, wird eine Querschnittlähmung diagnostiziert. Produzentin Dominique Moro über die Entscheidung.„Die Repräsentanz von Menschen mit Behinderung im Fernsehen ist uns sehr wichtig. Diversität und Inklusion und die damit einhergehende gesellschaftliche Diskussion sind glücklicherweise immer öfter Bestandteil von Filmen und Serien. Da wollen wir bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» natürlich nicht fehlen. Viele Menschen sind unbeholfen oder befangen im Umgang mit behinderten Menschen. Wir hoffen, mit Jonas‘ Geschichte einen Beitrag zu leisten, dass diese Unsicherheiten immer kleiner werden.“Moro teilte mit, dass man sich schon lange mit dem Thema der Diversität und Inklusion beschäftigte. Van Deventer habe seine Rollenentwicklung positiv aufgenommen: „Felix hat sich schon lange eine große Geschichte für Jonas gewünscht und die hat er nun bekommen. Es ist eine große schauspielerische Herausforderung, die er sehr gut meistert.“"Zur Vorbereitung habe ich viel gelesen, recherchiert und mich mit jemandem getroffen, der auch gelähmt ist. Wir haben sehr viel darüber gesprochen und uns dazu ausgetauscht", teilte van Deventer mit. "Als Schauspieler freue ich mich sehr über so eine große Geschichte."