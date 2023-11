Grünes Licht für «Spartacus: House of Ashur»

US-Fernsehen

Nach Jahren wird der Pay-TV-Sender ein neues Kapitel verfilmen.

Starz gab bekannt, dass zehn Episoden von, einer Dramaserie, die die bahnbrechende Serie «Spartacus», die vier Staffeln lang auf der Plattform ausgestrahlt wurde, erweitern wird, grünes Licht erhalten haben. Nick Tarabay («Stargirl») kehrt als der Bösewicht "Ashur" zurück, die ikonische Rolle, die er in der ersten Staffel der Serie gespielt hat. «Spartacus»-Schöpfer, Autor und ausführender Produzent Steven S. DeKnight («Daredevil») fungiert als Showrunner und ausführender Produzent.«Spartacus: House of Ashur» wird ein geschichtsträchtiges, erotisches, spannendes Achterbahn-Erlebnis sein, das auf all dem aufbaut, was die Originalserie zu einem kolossalen Erfolg gemacht hat. Die Serie stellt die Frage: Was wäre, wenn Ashur, gespielt von Fan-Liebling Nick Tarabay, am Ende von «Spartacus: Vengeance» nicht auf dem Vesuv gestorben wäre? Und was wäre, wenn er die Gladiatorenschule, die einst Batiatus gehörte, als Gegenleistung für die Hilfe der Römer bei der Tötung von Spartacus und der Beendigung des Sklavenaufstandes erhalten hätte?"Vor einem Jahrzehnt hat die bahnbrechende Originalserie «Spartacus» die Zuschauer weltweit in ihren Bann gezogen, und wir freuen uns darauf, noch mehr packendes, hochaktuelles Drama zu liefern, auf das unsere glühenden Fans gewartet haben", so Kathryn Busby, President of Original Programming, Starz. "Es ist uns eine Ehre, erneut mit Steven zusammenzuarbeiten, der die Geschichten in diesem spannenden, actiongeladenen Universum weiter ausbaut.""Es ist eine seltene und wunderbare Gelegenheit, ein Jahrzehnt später zu einer Serie zurückzukehren, die man geliebt hat", so Steven S. DeKnight. "Ich könnte nicht aufgeregter sein, dieses nächste Kapitel der Spartacus-Saga mit Starz, Lionsgate und dem unvergleichlichen Nick Tarabay zu entwickeln."