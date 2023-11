ABC setzt «The Rookie: Feds» ab

US-Fernsehen

Die Serie wird nach einer Staffel eingestellt.

Der Fernsehsender ABC hat die Serieabgesetzt. In der vierten Staffel von «The Rookie» war erstmals Niecy Nash-Betts als Simone Clark zu sehen. Sie verkörpert eine ehemalige Schulberaterin aus Washington, D.C., die sich im Alter von 48 Jahren endlich ihren Lebenstraum erfüllt und als Special Agent zum FBI geht. Nachdem sie ihren ersten Tag in der Background Check Unit des Los Angeles Field Office verbracht hat, wird sie der Special Investigative Unit von SSA Garza zugeteilt. Ihr Ausbildungsleiter ist SSA Carter Hope.Die Einschaltquoten der Serie im linearen Fernsehen waren katastrophal. Die erste Folge erreichte noch 2,28 Millionen Zuschauer, danach sanken die Reichweiten weiter. Insgesamt wurden 22 Folgen produziert, die gegen Ende der Staffel wieder besser liefen. Die Serie endete im Mai 2023 mit 2,98 Millionen Zuschauern.Alexi Hawley und Terence Paul Winter sind Co-Autoren, Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Mark Gordon, Niecy Nash-Betts, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross, Corey Miller, Michael Goi und Bibby Dunn sind die ausführenden Produzenten. Entertainment One (eOne) ist das ausführende Studio und der internationale Vertrieb von «The Rookie: Feds», einer Koproduktion mit ABC Signature, einem Teil der Disney Television Studios.