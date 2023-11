RTL überträgt Auslosung zur Heim-EM

TV-News

Am 2. Dezember werden in Hamburg die Kugeln für die Europameisterschaft 2024 gezogen.

Noch stehen nicht alle Teilnehmer der Europameisterschaft fest, qualifiziert sind bislang Spanien, Schottland, Frankreich, England, die Türkei, Belgien, Österreich und Portugal sowie Gastgeber Deutschland. Insgesamt besteht das Feld aus 24 Mannschaften. Nach der kommenden Länderspielpause Mitte November wird man schlauer sein, welche Nationen noch in den Lostöpfen der UEFA landen werden.Der europäische Fußballverband veranstaltet jedenfalls am 2. Dezember in Hamburg die Auslosung, bei der Deutschland in Gruppe A als Gruppenkopf gesetzt ist. RTL überträgt die Ziehung live ab 17:45 Uhr mit Moderator Florian König und TV-Experte Steffen Freund aus dem Studio 3 des Kölner Senders. Gemeinsam schalten König und Freund im Vorlauf live nach Hamburg zu den Reporter Laura Papendick und Felix Görner. Im Live-Kommentar begleiten Marco Hagemann und Steffen Freund die Ziehung. Im Anschluss an die Nachrichten von «RTL Aktuell» folgen um 19:05 Uhr Analysen und Stimmen zur Auslosung.Bevor die Kugeln gezogen werden, überträgt RTL-Sender Nitro am 17. November ab 20:15 Uhr das Qualifikationsspiel zwischen Italien und Mazedonien sowie drei Tage später das Gastspiel der Italiener in der Ukraine, das in Leverkusen ausgetragen wird. Während des Turniers selbst überträgt RTL zwölf EM-Spiele live im Free-TV und berichtet mit ausführlichen Highlight-Rechten plattformübergreifend und direkt nach Abpfiff über alle 51 Partien des Turniers.