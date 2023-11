Rundschau

Die Netflix-Dokumentation «Sly» blickt auf Sylvester Stallone zurück, «Rustin» handelt von einem Bürgerrechtler und Jens Söring hat eine weitere Dokumentation bekommen.

«Sly» (seit 3. November bei Netflix)

«Fingernails» (seit 3. November bei AppleTV+)

«Rustin» (ab 17. November bei Netflix)

«Der Fall Jens Söring: Tödliche Leidenschaft» (seit 1. November bei Netflix)

«Planet Erde III» (demnächst im ZDF)

Filme dienten ihm während seiner schwierigen Kindheit einst als Ausflucht. Vom Underdog bis hin zur Hollywood-Legende – in dieser Doku erzählt Sylvester Stallone seine Geschichte.Anna (Jessie Buckley) vermutet zunehmend, dass ihre Beziehung zu ihrem langjährigen Partner (Jeremy Allen White) nicht echt ist. Um die Situation zu verbessern, nimmt sie heimlich einen neuen Job in einem mysteriösen Institut an, das die romantische Liebe bei immer verzweifelteren Paaren ankurbeln und testen soll.Der Aktivist Bayard Rustin muss sich bei der Organisation des Marsches auf Washington 1963, der in die Geschichte der Bürgerrechte einging, Rassismus und Homophobie stellen.Hat Jens Söring im Jahr 1985 die Eltern seiner Freundin getötet oder war es Elizabeth Haysom selbst? Diese Dokuserie geht allen offenen Fragen im Fall Jens Söring nach.David Attenborough spricht in der dritten Planet Earth-Dokumentarserie, die über fünf Jahre hinweg gedreht wurde.