Noé Debrés: Weil Europa stark ist, kann es all diese Witze verkraften

Interview

Die dritte Staffel von «Parlament» ist in der ARD Mediathek verfügbar. Headautor Debrés sprach über das erneute Brexit-Thema der Serie und warum man auf Corona und Ukraine verzichtete.

Das freut mich natürlich sehr. Es gibt eine enorme Übereinstimmung zwischen Inhalt und Form im Parlament. Wir erzählen von Europa, indem wir Europa machen. Es ist eine Serie wie die Europäische Union: von Franzosen geschrieben, in Belgien hergestellt, mit deutschem Geld!Auf einem Regal in meiner Bibliothek. Was nicht sehr originell ist.Wir versuchen, uns nicht zu sehr an aktuelle Ereignisse zu halten. Wenn man COVID oder den Krieg in der Ukraine in die Handlung einer Serie einbaut, besteht die Gefahr, dass die Serie den aktuellen Ereignissen immer einen Schritt hinterherhinkt. Wir mussten uns mit dem Brexit befassen - erstens, weil es viele Witze auf Kosten der Briten zu machen gab und es schwer ist, dem zu widerstehen - und zweitens, weil zu der Zeit, als wir Staffel 1 schrieben, die Austrittsmodalitäten der Briten noch nicht ausgehandelt worden waren! Wir hatten also keine andere Wahl!Ja, wir müssen die vierte Staffel in der ersten Hälfte des Jahres 2024 drehen.Nein, wir haben uns auf nichts festgelegt. Es ist immer ein kleines Wunder, wenn man erfährt, dass es eine weitere Staffel geben wird.Ja, und in mehreren Sprachen! Gesungen von unserem fabelhaften Lucas Englander.Weil Europa stark ist, kann es all diese Witze verkraften. Das ist ein Zeichen von Stärke. Den Briten fällt es auch heute noch sehr schwer, Witze über den Brexit zu machen, weil sie sich geschwächt fühlen.Wenn uns die jüngste Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass man sich nicht zu sehr in dem Versuch verlieren sollte, die Zukunft vorauszusehen!Natürlich! Ich liebe politische Satire, also versuche ich, alles zu sehen, was es gibt. Wenn Sie mir deutsche Filme oder Serien empfehlen können, freue ich mich darauf!