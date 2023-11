Sky erwirbt MotoGP-Rechte

TV-News

Ab der Saison 2024 hält Sky die Rechte für die Motoradrennsport-Weltmeisterschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Pay-TV-Sender Sky hat eigenen Angaben zufolge einen „langfristigen“ Vertrag abgeschlossen, um die FIM MotoGP ab der kommenden Saison 2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu übertragen. Die Motoradrennsport-Weltmeisterschaft startet am Wochenende des 8. bis 10. März, Sky überträgt alle Grand-Prix-Rennen und Tissot Sprints sowie alle Qualifyings und Trainingssessions der MotoGP live.Sämtliche Übertragungen der MotoGP World Championship bei Sky Sport werden über die Verbreitungswege Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile ausgestrahlt und als Teil des Sky Sport Pakets und bei WOW Live-Sport empfangbar sein. Sky wird dafür mehrere frei wählbare Kanäle schaffen, die unter anderem Onboard-Perspektiven, Renn-Daten sowie eine Helikopter-Perspektive bieten. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Sky Sport außerdem unter anderem alle Rennen der Moto2 und Moto3 sowie der FIM Enel MotoE World Championship live übertragen.„Mit dem Erwerb der Live-Übertragungsrechte an der MotoGP sowie der Moto2, Moto3 und MotoE bieten wir den Motorsportfans in Deutschland künftig auch die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern. Ob MotoGP, Formel 1 oder IndyCar Series: Wer spektakulären Motorsport liebt, findet ihn bei Sky Sport“, erklärt Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.Alex Arroyo, Head of Media Rights, Dorna Sports, fügt an: „Wir freuen uns sehr, diese neue Vereinbarung mit Sky Sport bekannt zu geben, dem Marktführer im Pay-TV-Bereich in Europa und Deutschland, der die besten Sportinhalte des Landes ausstrahlt. Wir wissen, dass sie der MotoGP – für uns die beste Show der Welt – und unseren Fans eine qualitativ sehr hochwertige und umfassende Berichterstattung bieten werden. Deutschland, Österreich und die Schweiz waren und werden auch in Zukunft Schlüsselmärkte für den Sport sein, dessen Verbreitung wir noch weiter vorantreiben wollen. Wir hatten bereits im vergangenen Jahr einen Zuschauerrekord auf dem Sachsenring und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sky, um den aufregendsten Sport der Welt noch mehr Fans in der Region zu präsentieren.“