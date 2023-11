Joko & Klaas veranstalten Schatzsuche in der Primetime

TV-News

Bis kommenden Dienstag geben die beiden ProSieben-Entertainer den Zuschauern Rätsel auf, deren Lösung mit einem Koffer mit einer Million Euro belohnt wird.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewannen am Dienstagabend in der Show «Joko & Klaas gegen Prosieben» zum zweiten Mal in diesem Herbst gegen ihren Sender. Zur Belohnung gab es weitere 15 Minuten Sendezeit, die zur ersten Viertelstunde addiert wurde, die man sich aufgespart hatte. Damals versprach man die „größten 15 Minuten, die es vielleicht jemals gab“, für die es aber mehr Sendezeit bedurfte. Angesichts zahlreicher hochinteressanter und vieldiskutierter Themen war die Spannung im Vorfeld groß, schließlich entführten die beiden das Publikum bereits in die „Männerwelten“, ließen Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen oder die Zuschauer an einer vollständigen Schicht einer Krankenpflegerin teilhaben. Am gestrigen Mittwochabend teilte man nun die seit Monaten geplante Idee mit.Ganz in schwarz gekleidet meldeten sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf aus einem verlassenen Gebäude und kündigte eine Kooperation mit einer großen Versicherung an. Wer sich an die Zeiten der „Giro-Hero“-Bankenwerbung erinnert fühlte, irrte, denn es handelte sich um eine groß angelegte und über mehrere Tage veranstaltete Schatzsuche. Bis kommenden Dienstag, 14. November, dem Tag des Staffelfinals von «Joko & Klaas gegen ProSieben» stellen die beiden jeden Abend um 20:15 Uhr ein neues Rätsel. Gesucht werden immer Ziffern, die sich am Ende zu Geo-Koordinaten und einem dreistelligen PIN-Code für ein Zahlenschloss zusammenfügen lassen.Die Lösungen aller Rätsel führen zu einem Koffer, in dem sich eine Million Euro befinden. Wer sich zuerst an dem geheimen Ort einfindet und den Schatzkoffer öffnen kann, erhält das Preisgeld. Das erste Rätsel trägt den Titel „Das Frühstück“. Joko und Klaas saßen an einem Frühstückstisch und sprachen miteinander. Joko sagte jedoch nur das Wort „So“, während Klaas ausschließlich „Wie“ sagte. Ein Re-Live der ersten Sendung ist unter diesem Link abrufbar.