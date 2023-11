So schlagen sich neue K-Dramen

International

Die Pay-TV-Stationen JTBC und tvN hatten neue Formate im Angebot, die internationale bei Netflix und Amazon landeten.

In Südkorea produzieren die dort ansässigen Pay-TV-Channels zahlreiche eigene fiktionalen Programme. Diese können durchaus mit den frei-empfangbaren Fernsehstationen mithalten. Erst im September endetemit 2,33 Millionen Zuschauern. Die Serie handelt von einem Tierarzt mit übersinnlichen Fähigkeiten und einem heißblütigen Detektiv, die bei der Aufklärung kleinerer Verbrechen in der Kleinstadt Mujin in Chungcheong-do in eine gefährliche kriminalistische Ermittlung verwickelt werden. Han Jim-min («Out Blues»), Lee Min-ki («Oh My Ladylord») und Joo Mink-kyung («Green Mothers Club») übernahm die Hauptrollen in der Netflix-Koproduktion. Studio Phoenix und SLL produzierten für den Sender JTBC, im Schnitt schalteten 1,9 Millionen Menschen am späten Samstag- und Sonntagabend ein.erzählt die Geschichte von Goo Won (Lee Jun-ho), dem Erben des Luxushotelkonzerns The King Group, der in einen Erbschaftskrieg verwickelt ist, und Cheon Sa-rang (Im Yoon-ah), einer Hotelangestellten, die immer lächelt, bis sie Goo Won trifft. Die Romantik-Comedy wurde am Samstag und Sonntag um 22.30 Uhr ausgestrahlt und unterhielt im Durchschnitt 2,44 Millionen Südkoreaner. Außerhalb der Halbinsel wird die Serie, die zwischen Juni und August 2023 lief, bei Netflix ausgestrahlt. Das romantische Finale erreichte 3,40 Millionen Zuschauer.Der Pay-TV-Sender tvN arbeitete mit der Serieausnahmsweise mit Amazon Prime Video zusammen. Die Serie wurde am Samstag und Sonntag um 21.20 Uhr ausgestrahlt. Im Mai und Juni 2023 waren 1,64 Millionen Menschen bei der zwölfteiligen Serie dabei. Das Spin-Off lief deutlich einen Tick besser als die Mutterserie, die im Herbst 2020 auf 1,44 Millionen Zuschauer kam. «Tale of the Nine Tailed 1938» handelt von Lee Yeon (Lee Dong-wook), der aufgrund von Ereignissen, die sich nach «Tale of the Nine Tailed» ereignet haben, unerwartet in das Jahr 1938 während der japanischen Besatzung Koreas zurückversetzt wird, wo er auf Lee Rang (Kim Bum) und Ryu Hong-joo (Kim So-yeon) aus dieser Zeit trifft.Ein tragischer Unfall lässt einen ehrgeizigen Staatsanwalt mit dem Verstand eines Kindes zurück und zwingt ihn und seine Mutter zu einer Reise, um ihre Beziehung zu heilen. Ra Mi-ran, Lee Do-hyun, Ahn Eun-jin und Yoo-In-soo übernahmen die Hauptrollen des 14-teliges Dramas, das JBTC im Frühjahr ausstrahlte. Die Produktion von Drama House, SLL, Film Monster, die außerhalb von Südkorea bei Netflix läuft, war einer der größten Hits im Pay-TV-Fernsehen. Die Produktion, die mittwochs und donnerstags um 22.30 Uhr lief, erreichte im Durchschnitt 1,73 Millionen Zuschauer. Das Finale erreichte 2,67 Millionen Menschen. Die Premierenfolge floppte mit nur 0,78 Millionen Zuschauer.Die Serieerzählt die Geschichte von Cha Jeong-suk, einem 20-jährigen Hausmädchen und Assistenzarzt im ersten Studienjahr. 16 Folgen ließ JTBC herstellen, im Frühjahr erreichte die Serie am Samstag und Sonntag ein sehr gutes Ergebnis. Studio&New, SLL und JCN stellten das Format her, das auf 3,01 Millionen Zuschauer kam. Auch hier war das Bild ähnlich: Das Format begann mit nur 1,13 Millionen Zuschauer, doch schon mit der zehnten Folge übertrumpfte man die vier Millionen Zuschauer. Das Finale verfolgten 4,03 Millionen Menschen. Auch hier schlug Netflix zu und sicherte sich die Rechte.