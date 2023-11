Neue Chuck-Lorre-Sitcom endet vor Weihnachten

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max hat den Start von «Bookie» mit Sebastian Maniscalco bekannt gegeben.

Die Max Original Comedy-, von dem Emmy-nominierten Produzenten Chuck Lorre und mit Sebastian Maniscalco in der Hauptrolle, startet mit zwei Episoden am Donnerstag, 30. November auf Max. Die acht Episoden umfassende Serie wird bis zum Staffelfinale am 21. Dezember jeweils donnerstags zwei Episoden zeigen.Von den Emmy-nominierten Schöpfern Chuck Lorre («The Big Bang Theory») und Nick Bakay folgt diese düster-komische Komödie dem altgedienten Buchmacher Danny (Sebastian Maniscalco) aus Los Angeles, als die mögliche Legalisierung von Sportwetten in Kalifornien sein Geschäft endgültig zu zerstören droht. Zusammen mit seinem besten Freund und ehemaligen NFL-Spieler Ray (Omar J. Dorsey), seiner Schwester Lorraine (Vanessa Ferlito) und dem widerwillig reformierten Drogendealer Hector (Jorge Garcia) muss sich Danny mit seinen zunehmend instabilen Kunden auseinandersetzen, während er versucht, deren Schulden zu begleichen - und dabei selbst jede Menge riskante Wetten abschließt. Voller nachvollziehbarer Missgeschicke schildert Bookie die Reise eines Mannes, der sich an eine sich ständig verändernde Welt anpassen muss, während er versucht, sich mit Charme und Betrug an die Spitze zu bringen.Die neue Serie wird von Warner Bros. Television produziert und von Chuck Lorre & Nick Bakay geschrieben und produziert; Sebastian Maniscalco, Judi Marmel und Andy Tennant, der bei mehreren Episoden Regie führte, sind die ausführenden Produzenten.